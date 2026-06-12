Reijnders lascerà il Manchester City: possibile ritorno in Serie A? La decisione sul futuro dell’ex Milan

Reijnders dirà addio al Manchester City in estate: futuro in Serie A? Cosa filtra sulla sua decisione

Il futuro di Tijani Reijnders potrebbe essere lontano dall’Inghilterra a partire dalla prossima sessione estiva di trasferimenti. Le ultime indiscrezioni sul centrocampista olandese, ex colonna del Milan, arrivano direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano. Durante una diretta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione, rivelando che il Manchester City sarebbe ormai pronto a lasciar partire il giocatore in estate. Una decisione, quella dei Citizens, maturata al termine di un’annata considerata complessivamente deludente da parte del club inglese.

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L’Atletico Madrid in pole position, pista difficile per la Serie A

Di fronte alla forte volontà di privarsi del calciatore, l’entourage di Reijnders si è immediatamente attivato per trovare una sistemazione di primissimo livello. I rappresentanti dell’olandese hanno già avviato i contatti con l’Atletico Madrid da diverse settimane. Al momento, i Colchoneros guidati da Diego Simeone rappresentano la prima squadra in lizza e la destinazione più probabile per il futuro del classe ’98.

Per quanto riguarda un possibile e suggestivo ritorno in Italia, la situazione appare decisamente in salita. Per i club italiani di prima fascia, infatti, l’operazione legata a Reijnders rimane un affare estremamente costoso dal punto di vista economico e, di conseguenza, molto complicato da portare a termine.

I numeri e le statistiche della stagione di Tijani Reijnders

Nonostante la delusione manifestata dalla dirigenza del Manchester City, l’impiego del centrocampista nel corso dell’annata è stato comunque costante in tutte le competizioni. Questi i dati salienti della sua stagione:

Premier League: 28 presenze complessive per un totale di 1636 minuti in campo, con ben 18 partite disputate per tutti i 90 minuti, impreziosite da 5 gol e 2 assist .

complessive per un totale di 1636 minuti in campo, con ben 18 partite disputate per tutti i 90 minuti, impreziosite da . Champions League: 10 presenze e 579 minuti giocati, collezionando 6 partite intere e fornendo 3 assist ai compagni.

10 presenze e 579 minuti giocati, collezionando 6 partite intere e fornendo ai compagni. FA Cup: 5 apparizioni (374 minuti totali, 4 gare da 90 minuti) arricchite da 1 gol e 2 assist .

5 apparizioni (374 minuti totali, 4 gare da 90 minuti) arricchite da . Carabao Cup: 4 presenze, 221 minuti sul terreno di gioco e un bottino finale di 1 gol e 1 assist.

Il mercato estivo è alle porte e il nome di Reijnders si preannuncia come uno dei più caldi sull’asse Manchester-Madrid, con le squadre di Serie A destinate, salvo sorprese, a rimanere alla finestra a causa delle elevate richieste economiche.