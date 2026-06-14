Calcio Estero
Pagelle Olanda Giappone: bene Malen e Nakamura, delude Gakpo – TOP e FLOP
Pagelle Olanda Giappone: i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali
Top e Flop di Olanda Giappone 2-2: i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali.
I Top
- Ryan Gravenberch (Olanda): il vero motore offensivo degli Oranje nella ripresa. Fornisce due assist decisivi e puliti: prima pennella il cross per la testa di Van Dijk, poi serve a Summerville il pallone del momentaneo 2-1. Fondamentale.
- Zion Suzuki (Giappone): se il Giappone resta a galla in un primo tempo a tratti dominato dall’Olanda, il merito è quasi tutto suo. Compie interventi di puro istinto, superandosi con “riflessi straordinari” in particolare sui continui tentativi di Donyell Malen, a partire dal primo dopo appena due minuti. Lo stile è rivedibile, l’efficacia c’è.
- Keito Nakamura (Giappone): una spina nel fianco costante per la retroguardia olandese. Sfiora il gol nel primo tempo e trova la rete dell’1-1 nella ripresa con un destro secco dal limite dell’area che sorprende Verbruggen, dimostrando grande reattività nel rispondere all’immediato svantaggio. Sbaglia qualche cross, ma ha il fuoco addosso
- Donyell Malen (Olanda): si gran lunga il giocatore più pericoloso del primo tempo. Costituisce un riferimento offensivo costante, si sbatte, protegge palla e impegna severamente Suzuki in almeno tre occasioni nitide.
I Flop
- Cody Gakpo (Olanda): una serata opaca per l’esterno olandese. Attira spesso i raddoppi avversari ma pecca gravemente di precisione, mancando un’ottima occasione da palla inattiva in cui arriva lungo e “spara altissimo”. Sostituito nel finale senza lasciare il segno, se non un tiro sul primo palo respinto in corner da Suzuki. Unica consolazione: la squadra lo cerca molto, considerandolo determinante per qualche strappo (che nel primo tempo monocorde non si è visto, non del tutto per colpa sua).
- La marcatura giapponese su Van Dijk (Giappone): la difesa nipponica, fino a quel momento attenta e organizzata, commette una grave leggerezza in occasione del gol dell’1-0. Si perde “colpevolmente” il difensore olandese in piena area di rigore, concedendogli tutto lo spazio per colpire di testa. Watra
- Memphis Depay (Olanda): entra al 70′ al posto di Malen per dare freschezza all’attacco, ma il suo impatto sulla gara è negativo. Rimedia un’ammonizione ingenua e pericolosa poco dopo il suo ingresso, travolgendo un avversario in un contrasto aereo senza nemmeno guardare il pallone.