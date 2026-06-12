Modric valuta il ritiro dopo il Mondiale! Real Madrid pronto ad offrirgli un ruolo in dirigenza

Modric potrebbe ritirarsi dopo il Mondiale! Il Real Madrid gli offre un ruolo in dirigenza

Il mondo del calcio potrebbe presto dover salutare uno dei suoi interpreti più brillanti, eleganti e vincenti dell’epoca moderna. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna tratteggiano uno scenario che i tifosi madridisti e gli appassionati di questo sport temevano da tempo. Secondo quanto riportato da Diario AS, Luka Modric valuta il ritiro definitivo dal calcio giocato. Il fuoriclasse croato del Milan avrebbe infatti individuato la fine del Mondiale come il momento ideale per appendere gli scarpini al chiodo e chiudere una carriera a dir poco irripetibile.

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L’indiscrezione di Diario AS: il Mondiale come ultimo ballo

Nonostante una longevità sportiva che lo ha visto competere ai massimi livelli mondiali ben oltre le normali aspettative anagrafiche, dettando i tempi a centrocampo con una classe immutata, il momento dei saluti sembra ormai imminente. La fonte spagnola, da sempre molto vicina alle dinamiche interne della Casa Blanca, rivela che il fantasista originario di Zara sta seriamente considerando di dire addio al terreno di gioco subito dopo la conclusione del Mondiale.

Per Modric, vestire per l’ultima volta la maglia della sua amata nazionale croata sul palcoscenico più prestigioso rappresenterebbe il perfetto coronamento di un percorso straordinario. Una sorta di “ultimo ballo” per un giocatore che ha saputo trascinare il suo Paese a traguardi inimmaginabili, incarnando lo spirito di un’intera nazione.

La mossa strategica: un futuro nella dirigenza dei Blancos

Tuttavia, l’addio al calcio giocato non coinciderà necessariamente con un allontanamento dal mondo del pallone, tantomeno da quella che è diventata la sua seconda casa. Il Real Madrid è pienamente consapevole dell’enorme spessore umano, tecnico e carismatico del suo storico numero 10. Proprio per questo motivo, la dirigenza spagnola non ha alcuna intenzione di disperdere il patrimonio di esperienza del croato.

Il club presieduto da Florentino Pérez sta infatti già valutando attivamente un ruolo in dirigenza, preparandogli un posto di massimo rilievo dietro la scrivania per quando vorrà davvero lasciare il calcio.

Un passaggio di testimone storico per il Real Madrid

L’idea di integrare le grandi leggende del passato nei quadri dirigenziali è una strategia consolidata e vincente per il Real Madrid. Offrire a Modrić un incarico operativo all’interno dell’area sportiva o istituzionale permetterebbe al club di mantenere un filo conduttore fortissimo con i successi del recente passato, garantendo allo stesso tempo una figura di riferimento assoluta per i giovani talenti. I prossimi mesi saranno decisivi per le scelte del croato, ma il suo futuro sembra destinato a essere ancora indissolubilmente legato ai colori madridisti.