Calciomercato
Dybala Roma, inviata la controproposta per il rinnovo: ora la decisione spetta al club
Paulo Dybala e i suoi agenti hanno presentato la propria contro-offerta per accelerare il rinnovo contrattuale
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, proseguono i contatti tra Paulo Dybala e la Roma per definire il futuro dell’attaccante argentino.
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Paulo Dybala e i suoi agenti hanno infatti inviato la contro-offerta ufficiale al club giallorosso con l’obiettivo di arrivare alla chiusura del rinnovo in tempi brevi.
La palla passa alla Roma
Dopo la proposta avanzata dall’entourage del giocatore, la situazione è ora nelle mani della Roma, chiamata a valutare le condizioni presentate e a prendere una decisione definitiva per raggiungere l’intesa.
Come riferito da Fabrizio Romano, il numero 21 giallorosso ha già indicato le proprie preferenze, manifestando la volontà di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.
Si attende la risposta del club
Le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro di Dybala nella Capitale. Con la controproposta formalmente recapitata, resta da capire quale sarà la posizione della società e se verrà trovato il punto d’incontro necessario per definire il rinnovo.
La trattativa entra così nella sua fase più delicata, con la decisione finale che spetta ora alla Roma.