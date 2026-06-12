Pulisic ottimista: «Il Milan è un grande club, sistemeranno tutto e torneremo lassù dove meritiamo»

L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, commenta la situazione legata al club rossonero e si esprime prima dell’inizio dei Mondiali

Christian Pulisic guarda al futuro con lucidità, diviso tra il presente con la nazionale degli Stati Uniti e le prospettive del Milan. L’attaccante rossonero, impegnato con la selezione americana in vista del Mondiale, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sulla fase delicata vissuta dal club milanese, ancora alle prese con la definizione di allenatore e direttore sportivo.

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Sul momento del Milan, Pulisic ha mostrato fiducia nella capacità della società di risolvere la situazione: «Siamo ancora senza allenatore e direttore sportivo? Il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto. Alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita. Sono in contatto con alcuni dei ragazzi, ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente».

Pulisic Milan, testa al Mondiale con gli Stati Uniti

Il focus dell’esterno, però, resta oggi completamente sulla nazionale americana. Pulisic vuole vivere da protagonista il torneo davanti al proprio pubblico e sente di essere arrivato all’appuntamento con maggiore maturità rispetto al passato: «In questo momento, però, il mio focus è qui in America. Penso di essere un giocatore migliore rispetto a 4 anni fa in Qatar: sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti, anche in Italia».

Pulisic Milan, il rapporto con Pochettino e le ambizioni degli USA

Pulisic Milan, il rapporto con Pochettino e le ambizioni degli USA – CalcioNews24.com

Ampio spazio anche al rapporto con Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti. Pulisic ha spiegato: «Io lo vedo solo come il mio commissario tecnico, qui e ora. Il nostro rapporto è buono, decisamente buono. Abbiamo avuto delle belle conversazioni negli ultimi giorni: so cosa mi chiede e cosa posso dargli. Penso che con lui ci stiamo preparando al meglio possibile per affrontare il torneo».

Poi ha aggiunto: «Non faccio paragoni, ma credo sia il primo allenatore sudamericano che ho in carriera. È stata una bella esperienza, una grande scoperta. Mi piace la passione, mi piacciono le idee di calcio che porta con il suo stile. Pretende grande energia e intensità continua in campo. Penso che ci stia dando soprattutto fiducia e convinzione nei nostri mezzi, la convinzione di poter affrontare squadre forti senza paura. Questo è il nostro momento e vogliamo essere una vera forza in questo Mondiale, capace di giocarsela con tutti».

Parole che confermano la centralità di Pulisic nel progetto americano e la sua fiducia nel rilancio del Milan.

L’INTERVISTA COMPLETA A PULISIC