Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, ora è ufficiale: il comunicato e l’accoglienza di Veronica Squinzi

Aquilani è ufficialmente il nuovo allenatore del Sassuolo: il comunicato del club neroverde e le parole di Veronica Squinzi

Il Sassuolo ha ufficialmente delineato la propria guida tecnica per la prossima stagione agonistica. Attraverso un comunicato diramato sui propri canali, la società emiliana ha annunciato che Alberto Aquilani è stato nominato nuovo allenatore della Prima Squadra. Per il mister originario di Roma, classe 1984, si tratta di un ritorno a dir poco gradito in una piazza in cui ha già avuto modo di farsi apprezzare in passato.

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Il passato neroverde e la brillante carriera in campo

Prima di intraprendere la carriera in panchina, Aquilani ha calcato i più importanti palcoscenici del calcio europeo. Da calciatore ha infatti difeso i colori di top club prestigiosi come Roma, Liverpool, Juventus e Milan. Il suo primo incontro con la realtà emiliana risale alla finestra di mercato di gennaio 2017, quando giunse al Sassuolo. Durante quella parentesi agonistica collezionò 16 presenze per un totale di 1237 minuti in campo, riuscendo a conquistare l’intero ambiente non soltanto per le innate geometrie a centrocampo, ma soprattutto per l’elevato spessore umano lasciato in dote al termine del campionato.

L’ascesa in panchina: dai trionfi con la Fiorentina alla cavalcata col Catanzaro

Il percorso da tecnico inizia ufficialmente a luglio 2019 con l’Under 18 della Fiorentina. Le sue idee tattiche convincono la dirigenza toscana a promuoverlo rapidamente come collaboratore tecnico di Giuseppe Iachini in prima squadra. Dal luglio 2020 prende le redini della Primavera viola, dove costruisce un vero e proprio ciclo vincente: conquista tre edizioni consecutive della Coppa Italia Primavera (dal 19/20 al 21/22) e due rispettive Supercoppe. Un dominio culminato nella stagione 22/23 con il premio di miglior allenatore del torneo, dopo aver ottenuto un ottimo piazzamento nella regular season e nella fase finale.

A giugno 2023 accetta la sfida della Serie B approdando al Pisa, dove conclude l’annata in 13^ posizione con 46 punti. In seguito a un anno di pausa, arriva la grande occasione alla guida del Catanzaro. Sulla panchina dei giallorossi sfiora un’impresa sportiva clamorosa, chiudendo il campionato al quinto posto con 59 punti. Nei caldissimi playoff, dopo aver estromesso squadre blasonate come Avellino e Palermo, il sogno della promozione si infrange solamente nella finalissima contro il Monza (i lombardi, forti di un miglior piazzamento in classifica, salgono in Serie A dopo una combattutissima doppia sfida terminata in parità).

Le parole di Veronica Squinzi e l’inizio del nuovo progetto

Ad accogliere il nuovo allenatore è intervenuta Veronica Squinzi, Amministratore Delegato di Mapei e Vicepresidente del club, che ha suggellato il nuovo accordo con parole cariche di entusiasmo: “Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”.

Tutta la famiglia neroverde si prepara dunque a dare il bentornato al nuovo mister, pronta a inaugurare un progetto tecnico affascinante e ambizioso.