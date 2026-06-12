Il club tedesco avrebbe scelto Martin Demichelis come nuovo allenatore. Decisiva l’attivazione della clausola rescissoria

Il Lipsia è pronto ad aprire un nuovo capitolo tecnico. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, che riprende le informazioni pubblicate da Marca, il club tedesco avrebbe raggiunto un accordo per affidare la guida della prima squadra a Martin Demichelis.

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L’ex difensore argentino, che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso in panchina ottenendo risultati significativi, sarebbe stato individuato dalla dirigenza come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Ole Werner e avviare un nuovo progetto tecnico.

La trattativa sarebbe ormai nelle fasi conclusive, con il Lipsia che avrebbe deciso di procedere attraverso l’attivazione della clausola rescissoria prevista nel contratto dell’allenatore. Un passaggio che ha permesso di accelerare l’operazione e di avvicinare in maniera concreta la definizione dell’accordo.

Per il club della Bundesliga si tratta di una scelta importante in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di mantenere elevata la competitività della squadra sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Salvo sorprese dell’ultima ora, Martin Demichelis è dunque destinato a diventare il nuovo tecnico del Lipsia, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.