Josep Martinez come Onana e Julio Cesar: la storia dei secondi portieri dell’Inter che diventano primi. I precedenti in epoca recente

La nuova stagione è ancora lontana, ma in casa Inter alcune scelte sembrano già indirizzate. Una delle più importanti riguarda la porta, reparto destinato a cambiare volto dopo l’addio di Yann Sommer, arrivato alla naturale scadenza del contratto all’età di 37 anni.

Dopo una stagione non sempre brillante dello svizzero, il club nerazzurro avrebbe deciso di non cercare un nuovo titolare sul mercato, ma di promuovere Josep Martinez, arrivato nell’estate del 2024 dal Genoa per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

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Il piano dell’Inter è chiaro: affiancare allo spagnolo un vice affidabile, con Ivan Provedel della Lazio in pole tra i profili valutati. Una scelta che consegnerebbe a Martinez la responsabilità della porta nerazzurra dopo due stagioni vissute alle spalle di Sommer.

Josep Martinez Inter, due anni di apprendistato alle spalle di Sommer

Nelle ultime due annate, Josep Martinez ha lavorato nell’ombra, accumulando esperienza e conoscendo dall’interno il mondo Inter. Nella prima stagione aveva raccolto 10 presenze, mentre nell’ultima, con Cristian Chivu in panchina, è salito a quota 11 apparizioni. Il minutaggio avrebbe potuto essere anche superiore, ma l’inizio di stagione del portiere spagnolo è stato inevitabilmente condizionato dal grave incidente stradale nel quale è rimasta vittima una persona anziana in carrozzina elettrica.

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Un episodio drammatico, destinato a lasciare un segno profondo anche dal punto di vista personale. Sul campo, però, Martinez ha saputo rispondere con prestazioni convincenti, trasmettendo sicurezza al reparto e mostrando qualità importanti tra i pali e nella gestione del pallone.

Josep Martinez Inter, i precedenti di Julio Cesar e Onana

Josep Martinez Inter, i precedenti di Julio Cesar e Onana – CalcioNews24.com

La promozione da secondo a primo portiere non sarebbe una novità assoluta nella storia recente dell’Inter. Il caso più noto resta quello di Julio Cesar, arrivato nel 2005 quando il titolare era ancora Francesco Toldo. In pochi mesi, il brasiliano ribaltò le gerarchie e diventò il nuovo numero uno nerazzurro.

Un percorso simile lo ha vissuto anche André Onana nel 2022. Arrivato a parametro zero dall’Ajax, inizialmente partì alle spalle di Samir Handanovic, ma le prestazioni in Champions League e in campionato gli permisero di prendersi il posto da titolare.

Diverso il discorso per altri vice recenti, da Ionut Radu a Castellazzi, passando per Padelli e Audero, mai riusciti a ribaltare stabilmente le gerarchie. Ora tocca a Josep Martinez: l’Inter è pronta a consegnargli la porta.