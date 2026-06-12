Torino e D’Aversa si separano ufficialmente, c’è la nota dei granata! Abate sarà il nuovo allenatore

Torino e D’Aversa hanno ufficialmente separato le proprie strade: Abate sarà il nuovo tecnico dei granata

Il Torino ha ufficializzato il cambio di rotta per la guida tecnica della squadra in vista della prossima annata. Le strade della società granata e di Roberto D’Aversa si separano qui: l’allenatore e il suo staff non proseguiranno il loro cammino lavorativo sotto l’ombra della Mole. Una decisione netta che chiude un’era e apre immediatamente a un nuovo affascinante capitolo, con la dirigenza che ha già individuato e bloccato il suo successore: il nuovo allenatore del club piemontese sarà infatti Ignazio Abate.

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L’addio a D’Aversa: il comunicato e i ringraziamenti del club

L’avventura dell’ormai ex tecnico sulla panchina del Torino si conclude dopo mesi caratterizzati da grande lavoro quotidiano e massima dedizione, che hanno portato alla salvezza dei granata. Attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali, i vertici societari hanno voluto congedarsi dal mister in modo formale e rispettoso, riconoscendo l’abnegazione mostrata durante il suo mandato. Il club ha infatti sottolineato come il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desideri “ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro”. La società ha inoltre voluto estendere i propri saluti a tutti i collaboratori tecnici, augurando loro il meglio nel proseguimento della loro carriera professionale.

Il nuovo corso: Ignazio Abate alla guida del Torino

Chiuso definitivamente il capitolo D’Aversa, il Torino non ha perso tempo per riprogrammare il proprio futuro e rilanciare le ambizioni nel campionato di Serie A. La scelta definitiva per la panchina è ricaduta su un profilo giovane, dinamico ed estremamente motivato: Ignazio Abate. Per il nuovo mister si tratta di un romantico ritorno, avendo già vestito con grande temperamento la maglia granata da calciatore nella stagione 2008-2009. L’ex difensore è ora pronto ad assumere la guida della Prima Squadra. La sua nomina rappresenta una chiara e precisa inversione di tendenza per il management di Urbano Cairo, che ha deciso di puntare su idee tattiche moderne, grande carisma e su un approccio metodologico fresco per rivitalizzare l’intero ambiente.

Le prospettive sul calciomercato e il prossimo ritiro

Con l’investitura di Abate come nuovo allenatore, la dirigenza può ora tuffarsi a capofitto nella programmazione della stagione e nelle complesse strategie di calciomercato. Il neo-tecnico lavorerà a stretto e quotidiano contatto con la direzione sportiva per delineare il nuovo assetto, valutare i profili in entrata e definire il sistema di gioco più idoneo a esaltare le qualità dell’organico. I tifosi granata attendono ora di conoscere la data della conferenza stampa di presentazione, pronti a sostenere il nuovo progetto tecnico che prenderà vita a partire dal prossimo ritiro estivo.