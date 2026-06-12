Aumenta la fiducia del Como nell’affare Nico Paz: c’è l’apertura del Real Madrid! Ecco come sta andando la trattativa per l’argentino

Il futuro di Nico Paz resta uno dei temi più caldi in casa Como. I tifosi lariani, Cesc Fabregas e anche tanti fantallenatori attendono di capire se il trequartista argentino potrà continuare a giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Dopo settimane di attesa e segnali contrastanti, qualcosa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, con il Real Madrid che avrebbe iniziato a valutare seriamente l’ipotesi di un nuovo prestito sul Lago.

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Nico Paz Como, contatto con il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra il Como e il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. Per la prima volta, le Merengues avrebbero aperto concretamente alla possibilità di lasciar tornare il giocatore in Lombardia. Un cambio di scenario importante, soprattutto considerando il valore tecnico del classe 2004 e l’impatto avuto nella squadra di Fabregas.

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Il Como vorrebbe trattenere il talento argentino per affrontare una stagione ambiziosa, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso dopo la storica qualificazione alla prossima Champions League. Nico Paz, da questo punto di vista, rappresenterebbe un tassello centrale per qualità, fantasia e capacità di incidere tra le linee.

Nico Paz Como, Mourinho e Bernardo Silva cambiano gli scenari

A incidere sulla situazione potrebbe essere anche il nuovo corso del Real Madrid. L’arrivo di José Mourinho sulla panchina delle Merengues sta portando con sé valutazioni profonde sulla rosa. In più, l’ingaggio ormai vicino di Bernardo Silva costringe il club spagnolo a fare scelte anche dal punto di vista numerico, soprattutto nel reparto offensivo e sulla trequarti.

Le condizioni poste dal Real Madrid vengono però considerate ancora alte dal Como, che continuerà a lavorare per trovare una formula sostenibile. I ragionamenti proseguiranno nei prossimi giorni, ma la fiducia sta crescendo. La speranza dei lariani è chiara: rivedere Nico Paz con la maglia del Como anche nella prossima stagione