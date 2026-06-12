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Jaissle Milan, contatto diretto nelle prossime ore: casting aperto per la panchina
Prosegue la ricerca del prossimo allenatore per il Milan: i rossoneri incontreranno Jaissle nelle prossime ore, ma il casting è aperto
Il Milan continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore e, tra i profili monitorati, prende quota anche il nome di Matthias Jaissle. Secondo quanto riferito dalle ultime Milan news di Fabrizio Romano, il tecnico tedesco dell’Al Ahli rientra tra gli allenatori che nelle prossime ore avranno un contatto diretto con il club rossonero.
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Jaissle Milan, l’Al Ahli chiede un indennizzo
La pista non è semplice dal punto di vista economico. L’Al Ahli, infatti, chiederebbe un indennizzo non trascurabile per liberare Jaissle, aspetto che il Milan dovrà valutare con attenzione prima di approfondire l’operazione. Il profilo resta comunque sul tavolo, in un casting ancora aperto e in continua evoluzione.
Jaissle Milan, restano vive anche le piste Glasner e Amorim
Parallelamente, il club rossonero continua i colloqui anche con Oliver Glasner e Rúben Amorim. Per Glasner, nonostante le voci circolate nelle ultime ore, non ci sarebbe ancora nulla di fatto. La dirigenza del Milan vuole prendersi il tempo necessario per individuare il profilo più adatto al nuovo progetto tecnico.