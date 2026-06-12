Argentina, il grande rebus di Scaloni: Lautaro e Alvarez insieme? Le idee per l’attacco dell’Albiceleste in questo Mondiale 2026

Lautaro Martinez vede crescere le possibilità di iniziare il Mondiale 2026 da titolare con l’Argentina. Julian Alvarez ha ripreso a correre e a lavorare con il pallone, ma non è ancora nelle condizioni migliori dopo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane. Una situazione che può favorire il capitano dell’Inter, pronto a prendersi un ruolo centrale nell’esordio della Selección contro l’Algeria, in programma martedì prossimo a Kansas City.

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L’Argentina campione del mondo arriva al debutto con diversi dubbi da risolvere. Il ct Lionel Scaloni ha dovuto fronteggiare una preparazione condizionata dagli infortuni e soltanto ieri sera ha consegnato alla FIFA la lista definitiva dei 26 convocati. Dopo il forfait di Balerdi, difensore del Marsiglia, il selezionatore ha scelto Marcos Senesi, appena approdato a parametro zero al Tottenham di De Zerbi dopo le esperienze con Feyenoord e Bournemouth. La sua duttilità può risultare preziosa, visto che può giocare sia da centrale sia da terzino.

Argentina, forma brillante e rivincita dopo il Qatar per Lautaro

Il momento di Lautaro Martinez è molto diverso rispetto a quello vissuto nel Mondiale 2022. In Qatar era arrivato con forti dolori alla caviglia e non riuscì a esprimersi sui suoi livelli, perdendo progressivamente spazio proprio a favore di Alvarez. Ora lo scenario sembra ribaltato. I test atletici effettuati allo Sporting Center di Kansas City hanno confermato una condizione molto positiva dell’attaccante nerazzurro, indicato anche da Javier Zanetti come uno dei punti fermi dell’Argentina.

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Scaloni sta valutando l’idea di partire con il 4-4-2, modulo già utilizzato nelle amichevoli vinte negli Stati Uniti contro Honduras e Islanda. In questo assetto, Messi e Lautaro avrebbero maggiore libertà offensiva e minori obblighi in fase di non possesso. Più complessa, almeno dall’inizio, l’ipotesi di un tridente con Messi, Lautaro e Alvarez, soprattutto con un centrocampo formato da Mac Allister, De Paul ed Enzo Fernandez.

Argentina, Messi verso le 200 presenze

Argentina, Messi verso le 200 presenze – CalcioNews24.com

Il ritorno al top di Messi rappresenta la grande certezza dell’Argentina. Al debutto nel suo sesto Mondiale, il fuoriclasse toccherà quota 200 presenze con la nazionale. Sul suo futuro, il presidente federale Claudio Tapia ha dichiarato: «Chi ha detto che sarà l’ultimo? Io non lo so. Intanto godiamocelo: averlo visto in campo nell’ultimo test ha dato una grande carica a tutti».

Messi compirà 39 anni durante il torneo, ma in Argentina nessuno vuole fissare limiti. Intanto Scaloni si affida alle sue certezze: il talento della Pulce, la solidità del gruppo e un Lautaro Martinez finalmente pronto a vivere il Mondiale da protagonista.