Con Carnevali si può ribaltare il futuro alla Juve di Vlahovic: l’indiscrezione

Con l’arrivo di Carnevali come amministratore delegato, si può ribaltare il futuro alla Juventus di Vlahovic: l’indiscrezione

L’arrivo di Giovanni Carnevali alla Juventus può modificare anche il futuro di Dusan Vlahovic. Dopo l’addio di Damien Comolli, ormai fuori dal progetto bianconero, il club apre una fase nuova, più legata alla conoscenza del calcio italiano, ai rapporti diretti e alla gestione tradizionale del mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la rivoluzione basata su dati e algoritmi non ha prodotto i risultati attesi e ha finito per accentuare le distanze interne, soprattutto con Luciano Spalletti.

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Il rapporto tra Comolli e il tecnico non sarebbe mai davvero decollato. Visioni differenti, caratteri lontani e una gestione del mercato poco condivisa hanno portato alla rottura. Le prime mosse estive si sono scontrate con diversi ostacoli, mentre il club ha incassato una serie di no su obiettivi importanti. In questo contesto, John Elkann ha scelto di intervenire direttamente, affidandosi a un dirigente come Carnevali, considerato più adatto a ricostruire equilibrio, contatti e credibilità operativa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic torna un dossier aperto

Tra le questioni che potrebbero essere rimesse in discussione c’è proprio quella legata a Vlahovic. Il centravanti serbo aveva chiuso al rinnovo alle condizioni proposte dalla Juventus, ovvero un ingaggio da circa 6 milioni più bonus, in linea con quello di Kenan Yildiz. La trattativa, però, si era irrigidita anche per la presenza di Comolli al tavolo, con il quale non si sarebbero mai creati punti di contatto concreti.

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Ora il cambio di scenario può riaprire uno spiraglio. Non si tratta di un’operazione semplice, perché Vlahovic resta convinto di poter ottenere condizioni migliori altrove da giocatore in scadenza. Tuttavia, la nuova gestione potrebbe provare a ricostruire il dialogo, anche perché Spalletti resta il primo sponsor della permanenza dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, Carnevali guarda anche a Muharemovic

Calciomercato Juventus, Carnevali guarda anche a Muharemovic – CalcioNews24.com

La nuova fase bianconera potrebbe incidere anche su altri dossier. Il profilo di Tarik Muharemovic, cresciuto e valorizzato al Sassuolo, prende sempre più consistenza. La Juventus continua inoltre a cercare un portiere, con Dibu Martinez in cima alla lista, e un attaccante come Alexander Sorloth, al netto dell’evoluzione del caso Vlahovic.

Con Carnevali, la Juve può tornare a puntare con maggiore decisione anche sui giocatori italiani e su una gestione più relazionale del mercato. Un cambio di filosofia netto dopo l’era Comolli, con Spalletti finalmente al centro del nuovo progetto tecnico.