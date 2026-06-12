Calciomercato Roma, il punto tra uscite e rinnovi: Baldanzi verso il Genoa, Dybala aspetta. Le prossime mosse dei giallorossi

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, soprattutto sul fronte delle uscite. In vista della prossima stagione e del ritorno in Champions League, la volontà del club giallorosso resta quella di trattenere i principali big della rosa, così da permettere a Gian Piero Gasperini di affrontare al meglio anche il palcoscenico europeo.

Per questo motivo, in questa fase, la società sta lavorando soprattutto su alcune cessioni mirate, considerate utili per sistemare la rosa e liberare spazio in vista dei prossimi innesti. A riportarlo è Sky Sport.

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Calciomercato Roma, Baldanzi resta il nome più caldo in uscita

Il dossier principale riguarda Tommaso Baldanzi. Il trequartista, reduce dalla seconda parte di stagione vissuta in prestito al Genoa, potrebbe proseguire la sua avventura in rossoblù. Il club ligure, infatti, vorrebbe riscattarlo e negli ultimi giorni i contatti tra le parti sono andati avanti con continuità. La possibile intesa potrebbe arrivare intorno ai 9,5 milioni di euro, cifra leggermente inferiore rispetto ai 9,7 milioni ipotizzati inizialmente.

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La cessione di Baldanzi rappresenterebbe un’operazione importante per la Roma, sia dal punto di vista economico sia per la gestione degli spazi all’interno della rosa. Il club giallorosso vuole evitare partenze pesanti tra i titolari e punta quindi a intervenire soprattutto su profili non centrali nel nuovo progetto tecnico.

Calciomercato Roma, non solo Baldanzi: le altre uscite

La Roma ha già definito alcune operazioni in uscita. Dopo la cessione di Saud Abdulhamid al Lens e quella di Sangaré all’Elche, la dirigenza giallorossa sta concentrando la propria attenzione anche sulle situazioni di Cherubini, Romano e Salah Eddine.

Tutti profili che potrebbero lasciare la Capitale nelle prossime settimane, permettendo al club di alleggerire il gruppo e costruire una rosa più funzionale alle esigenze di Gasperini.

L’obiettivo resta chiaro: mantenere alta la competitività senza sacrificare i giocatori più importanti. La qualificazione alla prossima Champions League impone una rosa profonda, ma anche sostenibile e coerente con le idee del nuovo allenatore.

Calciomercato Roma, Dybala aspetta il rinnovo

Parallelamente, la Roma continua a lavorare anche sul fronte rinnovi. La situazione più delicata resta quella di Paulo Dybala, con la trattativa per il prolungamento del contratto che prosegue da diversi giorni. L’entourage dell’argentino attende di capire se ci saranno presto le condizioni per arrivare a un accordo definitivo.

La priorità della «Joya» resta comunque la Roma. Nonostante i tempi si siano allungati più del previsto, la volontà del calciatore è sempre stata quella di dare precedenza al club giallorosso. Le parti restano in contatto e la prossima settimana potrebbe portare aggiornamenti importanti per provare a chiudere definitivamente la questione rinnovo.