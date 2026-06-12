Carnevali saluta il Sassuolo: è il nuovo ad della Juventus! Ora è ufficiale, il doppio comunicato

Carnevali saluta il Sassuolo: è il nuovo ad della Juventus e prende il posto di Comolli! Ora è ufficiale, il comunicato dei due club

Il Sassuolo ha annunciato l’addio di Giovanni Carnevali con una nota ufficiale: «L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver accettato le dimissioni di Giovanni Carnevali dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club. Si conclude così un percorso che ha segnato profondamente la storia della società neroverde. Nei suoi tredici anni alla guida del Club, Giovanni Carnevali ha accompagnato il Sassuolo in una crescita costante, contribuendo ad affermarlo tra le realtà più apprezzate del calcio italiano. In questi anni la società ha saputo coniugare ambizione sportiva e sostenibilità, costruendo un modello riconosciuto per la valorizzazione dei giovani talenti e la solidità gestionale e organizzativa».

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Nel comunicato sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e vicepresidente del Sassuolo: «Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi tredici anni di collaborazione con la nostra famiglia e la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo un’era nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare di questa società un modello di calcio sostenibile».

Carnevali Juventus, il saluto al Sassuolo

Lo stesso Carnevali ha voluto salutare il club neroverde dopo una lunga esperienza professionale e umana: «Dopo 13 anni, lascio un club che considero casa. Desidero ringraziare la famiglia Squinzi, Veronica e Marco, che mi hanno dato fiducia e l’opportunità di vivere un’esperienza umana e professionale unica. Ringrazio il Presidente, il Club in tutte le sue componenti e i tifosi per questi anni ricchi di emozioni. – Ha dichiarato Carnevali – Questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia, con dei valori importanti su cui si è fondato il passato, si basa il presente e si costruirà il futuro. Il Sassuolo resterà una parte importante della mia vita e del mio percorso professionale. Auguro a tutti un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi successi».

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Carnevali Juventus, nuova fase bianconera dopo Comolli

La Juventus, attraverso il proprio consiglio di amministrazione, ha deliberato la nomina di Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale. Il dirigente avrà il compito di guidare il percorso di sviluppo del club, rafforzando il progetto sportivo e industriale bianconero dopo l’uscita di scena di Comolli.

Queste le prime parole da nuovo dirigente juventino: «Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità – ha sottolineato Carnevali – Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».

Per la Juventus inizia dunque una nuova fase gestionale, affidata a un dirigente profondo conoscitore del calcio italiano e reduce da un lungo ciclo di risultati al Sassuolo.