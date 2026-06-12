Dal leggendario 3-0 di Montevideo con la prima tripletta assoluta dei Mondiali firmata Patenaude, al decisivo incrocio di stanotte. Un tuffo nel passato in attesa del fischio d’inizio

Stanotte gli Stati Uniti padroni di casa scendono in campo contro il Paraguay per una sfida ricca di fascino e aspettative in questo Mondiale 2026. Ma per gli amanti delle statistiche e del calcio romantico, questo incrocio non è una novità assoluta. Esiste un precedente lontano, sfumato nei toni seppiati degli anni ’30, che ha letteralmente segnato i libri di storia della Coppa del Mondo.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie di calcio estero

Bisogna riavvolgere il nastro fino al 17 luglio 1930. Siamo a Montevideo, in Uruguay, durante la prima, pionieristica edizione dei campionati del mondo. Allo stadio Parque Central, di fronte a circa 18.000 spettatori, gli Stati Uniti affrontano proprio l’ Albirroja sudamericana nella fase a gironi. Quella squadra americana era una formazione solida e sorprendente e il risultato finale fu un perentorio e inaspettato 3-0 in favore degli Yankees, che poi sarebbero stati spazzati via dall’Argentina in semifinale con un tennistico 6-1.

L’eroe indiscusso di quel pomeriggio sudamericano fu Bert Patenaude, un formidabile attaccante ventenne originario del Massachusetts. Patenaude gonfiò la rete paraguaiana per ben tre volte, segnando al 10′, al 15′ e al 50′ minuto. Quella prestazione monstre fu fondamentale per spianare la strada agli Stati Uniti, che chiusero quel torneo con uno storico terzo posto (tuttora il loro miglior piazzamento di sempre ai Mondiali), ma soprattutto gli garantì l’immortalità calcistica.

Curiosamente, il record di Patenaude è stato avvolto nel mistero per oltre settant’anni:

Per decenni, i referti dell’epoca avevano fatto confusione sull’autore del secondo gol .

. Alcune fonti lo attribuivano al compagno di squadra Tom Florie , altre lo catalogavano come un autogol del difensore paraguaiano Aurelio González.

, altre lo catalogavano come un autogol del difensore paraguaiano Aurelio González. Solo il 10 novembre 2006, dopo attente ricerche storiche promosse dalla federazione statunitense, la FIFA ha ufficialmente riconosciuto a Patenaude la paternità di tutte e tre le reti.

Questa correzione postuma ha sancito in via definitiva che quella di Bert Patenaude contro il Paraguay fu la primissima tripletta mai realizzata nella storia dei Mondiali di calcio, superando di due giorni quella dell’argentino Guillermo Stábile (che si credeva fosse stato il primo).

A quasi un secolo di distanza, le due nazionali tornano a incrociarsi sul palcoscenico più prestigioso. Stanotte il calcio giocato sarà profondamente diverso e infinitamente più veloce, ma il fascino di Stati Uniti-Paraguay porterà sempre con sé l’eco indelebile del primo, storico record della Coppa del Mondo.