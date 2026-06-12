Caso Negreira, scontro Barcellona-Real Madrid! I blaugrana minacciano azioni legali contro Florentino Perez, cosa sta succedendo

Caso Negreira, il Barcellona minaccia azioni legali contro Florentino Perez, la ricostruzione di quanto successo

Il Barcellona ha deciso di passare alle vie di fatto contro il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, innescando una battaglia legale che rischia di scuotere profondamente gli equilibri istituzionali de La Liga. Al centro della bufera ci sono le pesanti esternazioni rilasciate dal numero uno dei Blancos lo scorso 12 maggio, che hanno spinto i vertici societari catalani a pretendere scuse ufficiali.

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L’accusa sui campionati sottratti e la mossa blaugrana

L’origine del durissimo scontro risiede nelle recenti e controverse dichiarazioni di Florentino Pérez, il quale aveva pubblicamente lamentato la presunta sottrazione di ben sette titoli di campionato ai danni della sua squadra. Parole pesantissime che hanno inevitabilmente scatenato l’ira e la reazione immediata della dirigenza catalana. In risposta a queste gravi insinuazioni, il club blaugrana ha formalmente presentato una richiesta di conciliazione rivolta direttamente al massimo dirigente madrileno. L’ultimatum imposto è estremamente chiaro e perentorio: ritrattare immediatamente le accuse mosse nei confronti della società, oppure affrontare direttamente le aule di giustizia spagnole.

Il comunicato ufficiale: verso la denuncia per calunnia

La posizione della società catalana è stata esplicitata attraverso una nota formale che non lascia alcuno spazio a interpretazioni o mediazioni silenziose. La dirigenza ha infatti diramato il seguente testo ai media: “L’FC Barcelona informa che oggi è stata presentata la richiesta di conciliazione obbligatoria, preliminare alla presentazione di una denuncia per il reato di calunnia ai sensi dell’articolo 205 del Codice Penale contro il presidente del Real Madrid, il sig. Florentino Pérez, a seguito delle dichiarazioni da lui rese durante la conferenza stampa dello scorso 12 maggio e in un’intervista rilasciata a un organo di stampa il giorno successivo“.

Difesa dell’immagine e il rischio di una denuncia penale

La strategia del club catalano mira a tutelare il proprio prestigio e la propria onorabilità internazionale, ritenuti duramente attaccati dalle parole del rivale storico. Come specificato nel proseguo della nota ufficiale, l’intento primario dell’azione è netto: “L’obiettivo di questa richiesta è che il sig. Pérez ritratti determinate dichiarazioni rese con la consapevolezza della loro falsità e che risultano calunniose e offensive per l’immagine e la reputazione del Club“.

Se il presidente del Real Madrid non dovesse compiere un passo indietro smentendo le proprie parole, la vicenda degenererà inevitabilmente in un vero e proprio processo. Il documento catalano si chiude infatti con un avvertimento categorico per il futuro: “Nel caso in cui questa richiesta non venga debitamente soddisfatta, l’FC Barcelona procederà alla presentazione della relativa denuncia penale”. L’attesa è ora tutta rivolta alla risposta della dirigenza madrilena, in quello che si preannuncia come il Clásico istituzionale più teso degli ultimi decenni.