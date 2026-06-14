Asse Juve Inter, Carnevali incontra Marotta. Tutti i nomi sul tavolo, da Cambiaso a Frattesi

Juve Inter preparano l’asse di mercato, Carnevali incontra Marotta. I nomi sul tavolo tra i due club

Il nuovo corso dirigenziale della Juventus si apre all’insegna delle stringenti necessità finanziarie. Il primo e fondamentale obiettivo di Giovanni Carnevali, da poco insediatosi alla guida del club bianconero, è quello di generare entrate importanti nel brevissimo periodo. La priorità strategica è cercare di colmare rapidamente il pesante deficit economico causato dall’esclusione dalla Champions League. Proprio per sbloccare questa delicata situazione di bilancio, il dirigente ha immediatamente avviato i primi contatti istituzionali ai massimi livelli: uno dei primissimi colloqui del nuovo amministratore delegato è andato in scena con Beppe Marotta, attuale presidente dell’Inter e amico di una vita, gettando le basi per una clamorosa sinergia.

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Andrea Cambiaso nel mirino nerazzurro: le richieste bianconere

Secondo Tuttosport, il numero uno del club nerazzurro avrebbe messo concretamente nel mirino il profilo di Andrea Cambiaso. Il talentuoso e duttile laterale è attualmente considerato un pezzo sacrificabile dalla Vecchia Signora in nome del bilancio, ma la partenza avverrà solo alle condizioni dettate da Torino: serve un’offerta cash irrinunciabile di almeno 40 milioni di euro. Una valutazione economica che, al momento attuale, è giudicata decisamente troppo alta e fuori portata dai vertici del Biscione.

I possibili intrecci e le pedine di scambio

Tutto, però, potrebbe improvvisamente cambiare qualora si riuscisse a trovare il giusto e complesso incastro di calciomercato. Come riportato dal quotidiano sportivo, i due esperti dirigenti «inizieranno a ragionare presto pure su altri nomi potenzialmente utili a entrambi. Uno è Davide Frattesi, in uscita dai nerazzurri e ormai da tempo. Si parla di Carlos Augusto. E Bremer è da sempre un pallino interista, proprio come lo stesso Cambiaso: prima della firma per la Juve, era stato a meno d’un passo dai campioni d’Italia, quindi la virata in direzione Bellanova nelle ultime curve. Storie vecchie. E quelle di oggi si compongono di volti simili, ma di necessità differenti. Anche piuttosto stringenti».

L’obiettivo plusvalenze e le scadenze societarie

La situazione in casa Juventus è dettata da tempistiche rigorose. La dirigenza si trova davanti a scadenze precise e ha la forte e indifferibile necessità di incassare più di 50 milioni di euro dalle cessioni entro la fine del mese. Per raggiungere questa quota, i nomi inseriti nella lista delle uscite sono ovviamente più di uno. L’asse di mercato tra Torino e Milano rischia così di infiammarsi molto presto e in maniera inaspettata: l’Inter resta vigile e pronta a sfruttare le migliori occasioni, mentre i bianconeri sono costretti a sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa per rimettere definitivamente in sesto i conti societari.