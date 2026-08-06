Ajax, assalto a Lang complicato da ingaggio e volontà del giocatore: il Napoli dialoga con l’entourage anche per Atubolu

L’Ajax ha intensificato il proprio interesse per Noa Lang, esterno offensivo cresciuto nel vivaio dei Lancieri ed esploso successivamente al PSV. Il direttore tecnico Jordi Cruijff vorrebbe riportarlo ad Amsterdam nel caso in cui Mika Godts, finito con forza nel mirino del Paris Saint‑Germain, dovesse essere ceduto. In Olanda sono convinti che Lang possa tornare a giocare in Eredivisie, anche perché viene considerato fuori dal progetto tecnico del Napoli di Max Allegri.

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Lang e il Napoli: la volontà del giocatore

Rientrato dal prestito al Galatasaray, Lang si è presentato nel ritiro del Napoli in condizioni impeccabili e con grande motivazione. Ama la città, l’ambiente e vuole finalmente ritagliarsi un ruolo centrale nella squadra azzurra. Le voci provenienti dall’Olanda parlano di una possibile cessione — a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto — per una cifra vicina ai 25 milioni più bonus, sostanzialmente l’investimento fatto dal Napoli un anno fa per acquistarlo dal PSV.

Ma la volontà del giocatore è chiara: Lang non è convinto di lasciare Napoli, anche perché il suo ingaggio da 2,8 milioni di euro rappresenta un ostacolo significativo per l’Ajax. La sua priorità è restare e giocarsi le proprie carte con Allegri.

Atubolu, nuovo nome per la porta

Parallelamente, il Napoli sta valutando un profilo per la porta: Noah Atubolu, classe 2002, portiere tedesco di origini nigeriane. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo con il Friburgo, con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. Il club tedesco chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

Atubolu è stato capitano della Germania Under 21 e condivide la stessa agenzia — Epic — con Lang. Proprio per questo, i contatti tra le parti sono intensi da giorni, con il Napoli che valuta se affondare il colpo per un portiere giovane, di prospettiva e già pronto per il salto in un campionato di alto livello.