Owen mette in guardia il Liverpool: valutazione «da capogiro» per Barcola, niente follie per il sostituto di Salah

Michael Owen lancia un avvertimento chiaro al Liverpool: attenzione a non farsi trascinare in una trattativa fuori scala per Bradley Barcola. Secondo l’ex attaccante dei Reds, la richiesta del Paris Saint‑Germain, pari a 145 milioni di sterline, rischia di diventare un ostacolo insormontabile per un club che deve sì sostituire Mohamed Salah, ma senza perdere lucidità sul mercato.

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Il Liverpool, reduce dall’addio del suo simbolo offensivo passato al Trabzonspor, è alla ricerca di un nuovo esterno di livello. Tra i profili valutati, Barcola è quello che convince maggiormente la dirigenza, nonostante siano stati accostati anche nomi come Yan Diomande e Ibrahim Mbaye. Il problema, però, resta il prezzo fissato dal PSG, considerato eccessivo da Owen.

In un’intervista concessa all’ECHO, l’ex bomber non ha nascosto la sua sorpresa per le cifre circolate attorno al talento francese. «Sembra una cifra esorbitante, vero? Per qualcuno che non ha ancora dato prova di sé in Premier League», ha affermato Owen, sottolineando come il PSG stia sfruttando l’urgenza del Liverpool di trovare un sostituto all’altezza di Salah. «Ovviamente ha giocato ai massimi livelli, ma, sì, a un certo punto bisogna dire di no, no? Se si arriva a 145 milioni di sterline, voglio dire, wow, è una cifra da capogiro».

Owen ha ricordato anche una sua precedente idea: «Un paio di mesi fa avevo detto che, se fossi il Liverpool, prenderei Jared Bowen dal West Ham per sostituire Salah: mi sembrava una scelta sensata». Oggi, però, quella pista non appare più praticabile, e il Liverpool si ritrova in una posizione delicata: «Tutti sanno che hai urgente bisogno di un top player, perciò ti chiedono una cifra esorbitante… resta una somma enorme: 145 milioni di sterline».

Il problema è amplificato dal peso dell’eredità lasciata da Salah: nove anni, 257 gol, 123 assist, trofei e un impatto tecnico difficilmente replicabile. «Una volta c’erano Salah, Mané e Díaz», ricorda Owen, evidenziando come oggi la rosa non offra la stessa profondità sugli esterni. «Probabilmente ne servono due, di sicuro uno… Barcola sembra avere le qualità giuste e pare che il Liverpool sia interessato, ma molto dipenderà dal prezzo».