Lewandowski infinito: tripletta alla Romania e nuovo record in Nations League a 38 anni – Calcio News 24

L’attaccante dei Chicago Fire trascina la Polonia nel 6-0 contro la Romania e diventa il giocatore più anziano a segnare una tripletta nella storia della Nations League

Robert Lewandowski continua a segnare e a riscrivere record anche a 38 anni. L’attaccante polacco, oggi ai Chicago Fire in MLS, è stato il grande protagonista del netto 6-0 della Polonia contro la Romania in Nations League, firmando una tripletta decisiva nel successo della sua nazionale.

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Lewandowski da record: superato Cristiano Ronaldo

Con le tre reti realizzate alla Romania, Lewandowski è diventato il calciatore più anziano a segnare una tripletta nella storia della UEFA Nations League. Il centravanti polacco ci è riuscito a 38 anni e 43 giorni, superando il precedente primato di Cristiano Ronaldo, che nel 2019 aveva firmato un hat-trick nella competizione a 34 anni e 120 giorni.

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Per Lewandowski si tratta dell’ennesima dimostrazione di longevità ad altissimo livello. Dopo le esperienze con Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona, il trasferimento negli Stati Uniti non ha cancellato il suo istinto realizzativo.

Polonia, Lewandowski sale a quota 92 gol

La tripletta contro la Romania ha portato il capitano polacco a 92 reti con la Nazionale, consolidando ulteriormente il suo primato realizzativo con la maglia della Polonia.

A 38 anni, quindi, Lewandowski continua a lasciare il segno anche sul palcoscenico internazionale. Cambiano i campionati, passano le stagioni e aumenta l’età, ma una cosa sembra non cambiare mai: quando vede la porta, Lewandowski continua a essere letale.