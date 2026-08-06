Atalanta, occhi su Diao per rinforzare l’attacco: il Como non apre alla cessione ma valuterà eventuali proposte significative

L’Atalanta continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo aver chiuso l’arrivo di Gianluca Gaetano dal Cagliari per rinforzare il centrocampo, ha iniziato a guardare con attenzione in casa Como per potenziare anche il reparto offensivo.

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Tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra c’è infatti Assane Diao, uno dei giocatori più interessanti della rosa biancoblù e reduce da una stagione non facile sotto la guida di Fabregas.

Il club bergamasco sta valutando l’opportunità di affondare il colpo, ma la situazione non è semplice. Il Como, che ha investito per costruire una squadra competitiva e ambiziosa, non considera Diao in uscita.

La società lariana ritiene il giocatore un elemento importante per il progetto tecnico e non ha alcuna intenzione di privarsene, a meno che non arrivi una proposta ritenuta davvero conveniente. In altre parole, il Como non chiude la porta, ma la lascia socchiusa: solo un’offerta significativa potrebbe aprire una trattativa concreta.

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Dal canto suo, l’Atalanta sta valutando con attenzione i costi dell’operazione e l’impatto che Diao potrebbe avere nel sistema di gioco di Sarri. Il profilo piace per caratteristiche: è giovane, esplosivo, capace di giocare su più zone del fronte offensivo e di adattarsi a diversi contesti tattici. Un identikit che si sposa bene con la filosofia nerazzurra, da sempre orientata a valorizzare talenti in crescita.

La trattativa, al momento, è in una fase embrionale: non ci sono offerte ufficiali, ma solo un interesse concreto che potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Molto dipenderà dalla volontà del Como di sedersi al tavolo e dalla strategia dell’Atalanta, che sta costruendo una rosa più profonda per affrontare una stagione ricca di impegni.