Galatasaray, il casting per l’attacco è aperto! La pista Leao complicata: spunta anche Martinelli nella lista del club

Il Galatasaray continua a muoversi sul mercato degli esterni e, oltre a Rafa Leao, ha inserito nella propria shortlist anche Gabriel Martinelli. Il brasiliano dell’Arsenal rappresenta una possibile alternativa qualora il club turco non riuscisse ad affondare il colpo per il portoghese. Resta però da capire la posizione dei Gunners, che dovrebbero sostituire Martinelli prima di aprire a una sua cessione.

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Secondo Sky Sport, il Galatasaray ha già provato a prendere Leao con un’offerta a titolo definitivo, ma il Milan l’ha respinta perché ritenuta insufficiente. La proposta del club turco si aggirava intorno ai 30 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra lontana dalle valutazioni rossonere.

Ora resta da capire se arriverà un rilancio e, soprattutto, se Leao prenderà in considerazione la destinazione. Al momento, infatti, il portoghese è sereno e soddisfatto del lavoro con il nuovo staff guidato da Ruben Amorim, elemento che rende più complessa qualsiasi apertura verso Istanbul.

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Il Galatasaray, dunque, tiene viva la pista Leao ma valuta anche alternative come Martinelli, consapevole che la trattativa con il Milan richiede cifre molto più alte e la volontà del giocatore di lasciare Milano. Per ora, però, nessuno dei due scenari appare semplice: i rossoneri non intendono svendere il loro talento, e Leao non mostra segnali di voler cambiare aria.