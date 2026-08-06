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Molina verso la Roma: l’Atlético Madrid dimezza la richiesta iniziale, spiegato il retroscena
Retroscena sull’operazione Molina: l’Atlético accetta di scendere dalla prima cifra, ecco cosa ha convinto il club
Matteo Molina è pronto a diventare il terzo acquisto della Roma in questa sessione estiva, dopo gli arrivi di Castro e Koulierakis. Una trattativa lampo, chiusa dal ds D’Amico con l’Atlético Madrid sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 13 milioni di euro più 4 di bonus.
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Il retroscena sulla trattativa
Secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, la Roma aveva inizialmente provato a imbastire un’operazione in prestito con obbligo condizionato, ma l’Atlético ha preferito una cessione immediata. Per arrivare alla fumata bianca, il club spagnolo ha accettato di dimezzare la richiesta iniziale, scesa dai 25 milioni di partenza ai 17 complessivi dell’accordo finale.
I dettagli del contratto
Nelle prossime ore Molina sarà a Roma per le visite mediche, prima di firmare un contratto fino al 2030 da 2,7 milioni di euro a stagione. Un innesto di esperienza internazionale che va a completare la fascia destra giallorossa, aggiungendo qualità e profondità alla rosa di Trigoria.
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