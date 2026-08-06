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Calciomercato Genoa, Sow è arrivato: visite e firma. Jebbison e Piccoli per l’attacco
Genoa, Djibril Sow pronto a diventare rossoblù: le prossime mosse dei rossoblù sul mercato in vista della prossima stagione
Il Genoa accelera sul mercato dopo la pesante sconfitta rimediata nell’amichevole contro il Bournemouth. Il risultato del test disputato in Inghilterra, pur condizionato dall’impiego di numerosi giovani, ha spinto la dirigenza a intervenire per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella serata di ieri è arrivato in città Djibril Sow. Il centrocampista svizzero del Siviglia sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù.
Sow porta esperienza internazionale al Genoa
Classe 1997, Sow arriva dopo aver partecipato al Mondiale con la propria Nazionale. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Young Boys, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francoforte e Siviglia.
Il traguardo più prestigioso resta la vittoria dell’Europa League conquistata con l’Eintracht. Il suo arrivo permetterà al Genoa di aggiungere esperienza, qualità e dinamismo al centrocampo.
Sow sarà il secondo svizzero acquistato durante questa sessione dopo Franz-Ethan Meichtry. Quest’ultimo dovrà però restare fermo per circa 15 giorni a causa di un trauma contusivo al ginocchio subito contro il Leicester. Salterà quindi la partita di Coppa Italia del 16 agosto e la prima giornata di campionato, fissata per il 22.
Genoa, aperto il canale per Jebbison
La dirigenza rossoblù sta lavorando anche sull’attacco. I contatti con il Bournemouth hanno permesso di aprire un dialogo per Daniel Jebbison, centravanti canadese reduce dal prestito al Preston North End.
Il classe 2003 rappresenta un profilo giovane, fisico e dotato di buona velocità. Il suo nome si aggiunge a quello dello scozzese Robbie Ure, pista che resta ancora viva.
Piccoli torna tra le idee rossoblù
Tra i giocatori seguiti figura anche Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina che aveva già vissuto una breve esperienza al Genoa durante la stagione 2021/22, conclusa con la retrocessione.
Il suo eventuale ritorno, tuttavia, non convince completamente la tifoseria. Nelle ultime tre stagioni Piccoli ha segnato soltanto due reti in più rispetto a Lorenzo Colombo, attuale riferimento offensivo rossoblù.
Intanto il Genoa ha superato quota 20.000 abbonamenti rinnovati. Alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Signorini tornerà inoltre a disposizione Leo Østigård, dopo le vacanze successive al Mondiale.
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