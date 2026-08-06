Calciomercato Bologna, suggestione Sabitzer per il centrocampo: l’ingaggio resta l’ostacolo principale

Bologna su Marcel Sabitzer, idea ambiziosa per il centrocampo: possibilità e difficoltà dell’operazione per il talento del Borussia Dortmund

Il Bologna guarda con attenzione al futuro e valuta un profilo di grande esperienza per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le idee emerse nelle ultime ore figura quella di Marcel Sabitzer, centrocampista austriaco classe 1994 di proprietà del Borussia Dortmund.

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Al momento non esiste ancora una trattativa concreta. I primi contatti avrebbero avuto soprattutto carattere esplorativo, mentre la priorità della dirigenza rossoblù rimane la definizione del futuro di Jhon Lucumí. Soltanto dopo l’eventuale cessione del difensore colombiano, il club potrà concentrarsi sul completamento della rosa con un nuovo centrale e un rinforzo in mezzo al campo.

Sabitzer in scadenza con il Borussia Dortmund

La situazione contrattuale del giocatore potrebbe aprire alcuni margini. Sabitzer è legato al Borussia Dortmund fino al 2027 e, secondo le indiscrezioni, le parti non sarebbero orientate a prolungare l’accordo.

«Usando sempre i piedi di piombo, ma la situazione dell’austriaco potrebbe aprire degli spiragli. Sabitzer è in scadenza con i gialloneri nel 2027 e le parti non sarebbero intenzionate a rinnovare l’accordo. Dunque è questa la finestra di mercato giusta per valutare un trasferimento dopo tre stagioni a Dortmund».

L’agenzia che cura gli interessi del centrocampista avrebbe effettuato un sondaggio anche con il Bologna. Il principale ostacolo è però rappresentato dall’ingaggio da circa 4 milioni di euro netti, nettamente superiore al tetto salariale del club emiliano.

Le possibili condizioni dell’operazione

Un’intesa con il Borussia Dortmund potrebbe risultare più semplice rispetto a quella economica con il calciatore. Sabitzer percepisce circa 7,5 milioni di euro lordi nell’ultimo anno di contratto e, alle condizioni attuali, l’operazione appare difficilmente sostenibile.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di distribuire l’ingaggio su un accordo biennale, avvicinandolo maggiormente ai parametri rossoblù. Il suo arrivo garantirebbe esperienza internazionale, qualità tecnica e duttilità tattica.

Nell’ultima stagione Sabitzer ha collezionato 34 presenze, realizzando un gol e quattro assist, nonostante un problema al polpaccio. Reduce dalle esperienze con Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, l’austriaco potrebbe rappresentare un elemento di alto livello per la Serie A.

Freuler resta l’alternativa più concreta

La pista Sabitzer rimane per ora una suggestione ambiziosa. Più praticabile appare invece il possibile ritorno di Remo Freuler, che avrebbe rifiutato alcune proposte provenienti dall’Arabia Saudita e vorrebbe continuare a giocare in Italia.

Il Bologna resta quindi in attesa di sviluppi: Sabitzer è un nome da monitorare, ma serviranno condizioni economiche particolarmente favorevoli per trasformare l’idea in una vera trattativa.