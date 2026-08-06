Lukaku-Napoli, futuro sempre più lontano: permesso prolungato e cessione sullo sfondo

Romelu Lukaku non si presenta al ritiro del Napoli: vacanze prolungate, rapporti tesi e il mercato incombe

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più distante dal Napoli. L’attaccante belga non si è presentato al ritiro di Castel di Sangro, risultando l’unico assente del gruppo azzurro. Il club ha però precisato che l’assenza è stata concordata, comunicando ufficialmente alcuni giorni aggiuntivi di permesso.

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La nota della società chiarisce: «Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra».

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti potrebbe raggiungere i compagni nelle prossime ore, ma la situazione resta strettamente collegata agli sviluppi del mercato.

Lukaku fuori dal nuovo progetto del Napoli

L’arrivo di Massimiliano Allegri aveva inizialmente alimentato la speranza del belga di riconquistare un ruolo centrale. Le strategie della società sembrano però orientate in un’altra direzione, con il progetto offensivo costruito principalmente intorno a Rasmus Hojlund.

A pesare è anche l’ingaggio di Lukaku, pari a circa 11 milioni di euro lordi, considerato particolarmente oneroso per un calciatore che non accetterebbe un ruolo da alternativa. L’entourage dell’attaccante avrebbe già chiarito la volontà di cercare una sistemazione che gli permetta di giocare con continuità.

La cessione rappresenta quindi lo scenario più probabile, anche se servirà trovare un accordo soddisfacente sia per il giocatore sia per il Napoli.

Atlanta United interessato a Lukaku

Tra le società maggiormente interessate figura l’Atlanta United, alla ricerca di un centravanti di alto profilo per rilanciarsi nella MLS. Il club statunitense sarebbe disposto a garantire a Lukaku un contratto importante, ma resta una distanza significativa sulla valutazione del cartellino.

Il Napoli aveva acquistato l’attaccante per circa 30 milioni di euro e dovrebbe incassarne poco più di 10 per evitare una minusvalenza. La proposta americana si fermerebbe invece a 5 milioni più bonus, cifra al momento considerata insufficiente.

Anche Lukaku non sarebbe completamente convinto dalla destinazione, preferendo una squadra più competitiva. Restano quindi aperte altre possibilità, soprattutto in Turchia e Arabia Saudita, mercati nei quali il belga conserva numerosi estimatori.

Il permesso concesso dal Napoli potrebbe dunque servire a favorire i contatti e individuare una soluzione. La permanenza in azzurro appare sempre più complicata, ma prima della separazione serviranno un’offerta adeguata e una scelta condivisa tra tutte le parti.