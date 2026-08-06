Napoli-Osasuna, Lucca convince Allegri: segnali positivi e nuove soluzioni tattiche

Il Napoli di Allegri cresce: Osasuna battuto in amichevole. Buone indicazioni per il tecnico ex Milan, ecco chi ha brillato

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma. La vittoria ottenuta contro l’Osasuna ha regalato nuove indicazioni positive al tecnico azzurro, sia sul piano individuale sia sotto il profilo tattico. A fare il punto sulla prestazione è il Corriere dello Sport, che si sofferma soprattutto sulla prova di Lorenzo Lucca.

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L’attaccante ha risposto presente in un momento delicato, considerando il futuro sempre più incerto di Romelu Lukaku e la necessità di individuare un’alternativa affidabile a Rasmus Hojlund.

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Lucca segna e convince Allegri

Il centravanti ha trovato il gol e mostrato movimenti interessanti, candidandosi a un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico.

«Nel giorno dell’addio virtuale di Lukaku, Allegri trova Lorenzo Lucca: un gol da centravanti di razza, buoni movimenti e una verve notevole. Max e il club attendevano risposte e lui le ha fornite nel momento più giusto, considerando la vicenda di Big Rom e l’atavica ricerca di un vice Hojlund degno di questo ruolo».

Oltre a Lucca, buone risposte sono arrivate da Matteo Politano, autore dell’altra rete azzurra, e da André-Frank Zambo Anguissa, protagonista di una prestazione completa nelle due fasi. Il Napoli ha controllato a lungo il gioco, concedendo agli spagnoli soltanto poche occasioni.

Pressing, verticalità e tre moduli provati

Dopo una prima fase più prudente, la squadra ha alzato il pressing e aumentato l’intensità nelle riaggressioni. Allegri ha ricevuto segnali positivi anche nella gestione dei diversi momenti della partita.

Il Napoli ha iniziato con il 4-3-3, impiegando Giovane come esterno sinistro. Successivamente il tecnico è passato al 4-2-3-1, con Vergara, Alisson e Noa Lang alle spalle di Lucca, prima di chiudere il test con il 3-5-2.

«Una bella furbizia, gioco in verticale e una buona capacità di lettura dei momenti e delle situazioni, ma soprattutto l’impressione di essere squadra. Sì, sta crescendo una squadra».

Napoli, prossimo test contro il Celta Vigo

Il risultato assume ulteriore valore considerando le assenze di Kevin De Bruyne, David Neres e Scott McTominay, oltre a quelle di Sam Beukema, Billy Gilmour e Rafa Marin.

Il prossimo appuntamento sarà contro il Celta Vigo, avversario chiamato ad alzare ulteriormente il livello della preparazione azzurra. Allegri potrà così verificare i progressi di un gruppo che sta iniziando ad assimilare identità, principi e nuove soluzioni tattiche.