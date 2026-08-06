Leo Messi è tornato davvero: una doppietta e un assist illuminano il suo rientro da titolare con l’Inter Miami

Lionel Messi è tornato pienamente a disposizione dell’Inter Miami dopo il lungo percorso al Mondiale con l’Argentina e le settimane di vacanza che ne sono seguite. Il suo rientro in MLS era avvenuto già nei giorni scorsi, quando aveva giocato uno spezzone nel pareggio contro il Columbus Crew, tornando in campo a livello di club per la prima volta dal 25 maggio.

Ma la sua prima vera partita dopo il rientro ha mostrato immediatamente il Messi che tutti conoscono: decisivo, dominante, capace di cambiare il volto di una gara.

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Nella sfida di Leagues Cup contro il San Luis, competizione che mette di fronte club di MLS e Liga MX, il numero 10 ha trascinato l’Inter Miami con una doppietta e un assist, partecipando a tre dei quattro gol che hanno fissato il risultato sul 4‑2 per la squadra di Martino. L’impatto dell’argentino è stato evidente fin dai primi minuti: dopo il vantaggio iniziale dei messicani, Messi ha firmato il gol del pareggio con una conclusione chirurgica in area, sfruttando un inserimento perfetto e la solita freddezza davanti al portiere.

Il suo secondo gol, quello del momentaneo 3‑1, è arrivato in modo molto simile: movimento rapido nello spazio, controllo orientato e conclusione imparabile. Due reti che hanno ricordato la sua capacità di essere letale anche con pochi tocchi, trasformando ogni pallone in una potenziale occasione da gol.

A fine primo tempo, Messi ha aggiunto anche un assist: un corner battuto con precisione millimetrica che ha permesso a Micale di firmare la rete del 4‑1, quella che di fatto ha chiuso la partita. L’Inter Miami debutta così nel modo migliore nella competizione, ritrovando il suo leader tecnico e mentale proprio nel momento in cui la stagione entra nella fase più intensa.