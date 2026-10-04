Argentina, caos Burkina Faso e goleada al Monumental: Lautaro Martinez raggiunge il record di Aguero

La Nazionale africana si presenta con l’Under 23 dopo la protesta dei giocatori della maggiore: la Selección vince 7-0 e il capitano dell’Inter entra nella storia

In Argentina sono giorni di grande attesa per quella che sarà l’ultima partita di Lionel Messi, in programma tra pochi giorni contro il Benin. Intanto, però, la Nazionale di Scaloni ha affrontato un’altra selezione africana: il Burkina Faso. O meglio, una versione molto rimaneggiata della squadra, composta in larga parte da elementi dell’Under 23.

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La gara è diventata un caso ancora prima del fischio d’inizio. Quasi tutti i componenti della Nazionale maggiore burkinabè si sono infatti rifiutati di volare in Argentina per disputare l’amichevole, trasformando una partita senza punti in palio in una vicenda internazionale.

Burkina Faso, il motivo della protesta prima dell’amichevole con l’Argentina

Alla base della protesta c’è stata la complicata trasferta verso il Sudamerica. Come ricostruito da Calciomercato.com, il Burkina Faso avrebbe dovuto affrontare quasi 12 ore di viaggio per raggiungere l’Argentina. Il volo charter inizialmente programmato per il 30 settembre ha però avuto un guasto mentre i calciatori erano già in aeroporto, pronti per l’imbarco.

La Federazione locale ha provato a organizzare un volo alternativo, ma diversi giocatori hanno scelto di non salire a bordo. A quel punto il gruppo è stato completato con vari elementi dell’Under 23, che hanno accettato di prendere parte alla trasferta.

Arrivo a Ezeiza poche ore prima della partita

L’incertezza è durata fino a poche ore dal match. L’Argentina non sapeva con precisione contro chi avrebbe giocato e neppure se l’amichevole sarebbe effettivamente andata in scena. Alla fine il gruppo del Burkina Faso è atterrato all’aeroporto di Ezeiza appena cinque ore prima della gara, per poi raggiungere l’hotel e successivamente il Monumental.

Argentina senza pietà: 7-0 al Burkina Faso

La partita non ha avuto storia. L’Argentina ha vinto 7-0 nello stadio del River Plate, sbloccando il risultato dopo appena quattro minuti con Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter si è fatto respingere un rigore, ma ha segnato sulla ribattuta. Poco dopo è arrivata l’autorete di Diallo, poi i gol di Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Mastantuono e Giuliano Simeone.

Per Lautaro Martinez una serata speciale anche a livello statistico: con questa rete sale a 42 gol con l’Argentina, raggiungendo Sergio Aguero nella classifica dei migliori marcatori della Selección. Davanti restano Lionel Messi e Gabriel Omar Batistuta, secondo a quota 54.

Il capitano nerazzurro ha celebrato così sui social: «Vittoria e grazie per l’amore sempre. Felice di essere diventato il terzo marcatore di tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi».