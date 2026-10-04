De Rossi: «Guardare indietro non ha senso. Ci tireremo fuori da questa situazione»

Genoa, parla De Rossi: «Siamo in una situazione in cui guardare indietro non ha senso. Ci tireremo fuori da questa situazione. Non farò mai sceneggiate»

Il punto in casa Genoa lo fa Daniele De Rossi: le dichiarazioni del tecnico del Grifone rilasciate a La Gazzetta dello Sport:

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PAROLE – «Ci tireremo fuori da questa situazione come lo scorso anno. Abbiamo le idee chiarissime. Adesso siamo in una situazione in cui guardare indietro non ha senso. Con il mio staff abbiamo deciso di pensare che siamo subentrati adesso. Facciamo finta che fino a oggi abbia allenato un altro»

SERIE A – «Io non ho mai mollato un centimetro, anzi sto al campo più di quanto facessi l’anno scorso. I numeri vanno letti, e dicono che qualcosa non va in zona offensiva: la squadra arriva al limite dell’area 5-6-7 volte magari anche in un tempo solo, ma poi non calcia. È il nostro più grande problema»

GOL – «Da un’azione potenziale non tiriamo, non facciamo assist, non concretizziamo il gioco. A livello difensivo non stiamo concedendo troppo, per occasioni concesse saremmo al 12° posto in classifica»

MODO DI ESSERE – «So che a volte paga di più fare le sceneggiate, saltare, dare cazzotti alle panchine, lanciare una bottiglietta quando un giocatore sbaglia per rimarcare l’errore. Non è quello che voglio. Finché avrò le spalle abbastanza larghe per difendere i miei giocatori continuerò a fare questo lavoro. Quando mi vedrete fare il pagliaccio per scaricare le colpe vorrà dire che sarò agli sgoccioli”»

EL SHAARAWY – «L’abbiamo preso per colmare quel gap sugli esterni: ci vuole gente che inventi qualcosa, crei, salti l’uomo. Dobbiamo capire anche che c’è un tema di condizione: è arrivato per ultimo e ci può stare che sia un po’ più in difficoltà fisicamente»



