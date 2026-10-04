Conte: «Bello festeggiare i 30 anni di quel successo con la Juve»

Antonio Conte ricorda i bianconeri e la Champions: «Bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve»

Il ricordo di Antonio Conte al Festival dello Sport: il videomessaggio sulla storica Champions League della Juventus contro l’Ajax e il legame indissolubile con il gruppo di Marcello Lippi. Le parole su queste molto altro:

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PAROLE – «È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida»

ANNO DI RIPOSO – «Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi»

Dichiarazioni che delineano chiaramente la volontà di Antonio Conte di concedersi un periodo di stop dopo le recenti ed esigenti esperienze in panchina. Dopo aver rievocato uno dei capitoli più gloriosi del suo passato da calciatore, il tecnico salentino si gode così un momento di pausa lontano dai campi da gioco.

La possibilità di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus continua a infiammare le suggestioni di mercato, alimentata dall’indissolubile legame affettivo tra il tecnico leccese e il club bianconero, di cui è stato bandiera in campo e artefice della rinascita con i tre scudetti consecutivi da allenatore.

Nonostante i frequenti accostamenti nei momenti di transizione e le velate aperture d’amore verso l’ambiente torinese, l’eventuale “atto secondo” rimane uno scenario complesso, costantemente in bilico tra le esigenze d’ingaggio di un profilo abituato a palcoscenici di vertice immediato e i piani strategici della dirigenza bianconera orientati alla sostenibilità finanziaria.