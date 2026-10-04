Verso Italia Turchia, le mosse del ct Mancini per la sfida

Dopo il pareggio di Parigi, gli azzurri cercano il bis contro i turchi già battuti a Bursa: tante le novità rispetto alle ultime uscite

Ripetere quanto di buono fatto all’andata e provare ad agganciare, se non superare, il Belgio in classifica: con questi obiettivi l’Italia si prepara alla sfida di ritorno contro la Turchia, già dominata la scorsa settimana a Bursa. Il ct Roberto Mancini è alle prese con l’ultimo tassello del lungo tour de force di Nations League, e come consuetudine valuta l’undici più adatto gestendo energie e rotazioni in vista dell’impegno di lunedì 5 ottobre, alle 20.45, al Dall’Ara di Bologna.

Donnarumma ancora inamovibile tra i pali

L’unica vera certezza resta Gianluigi Donnarumma, che scenderà in campo per la quarta volta consecutiva in pochi giorni dopo le ottime prove contro Belgio e Francia. Ancora panchina, dunque, per Carnesecchi e Vicario.

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Difesa: confermato Kayode, torna Ruggeri

Sulla destra dovrebbe proseguire l’esperimento Michael Kayode, che ha ben figurato nelle ultime uscite lasciando ancora fuori Di Lorenzo. In mezzo si va verso la riconferma di Alessandro Bastoni, mentre il suo partner potrebbe essere Gianluca Mancini, in leggero vantaggio su Scalvini per motivi di turnover. A sinistra possibile staffetta con Matteo Ruggeri, pronto a una nuova maglia da titolare al posto di Riccardo Calafiori.

Centrocampo: torna Barella, chance per Romano e Doumbia

Rimasto fuori contro la Francia, Nicolò Barella dovrebbe riprendersi una maglia da titolare come mezzala destra, relegando Frattesi in panchina. In cabina di regia, con Sandro Tonali verso il riposo dopo tre partite da titolare, potrebbe toccare di nuovo ad Alessandro Romano, nonostante la prova opaca contro il Belgio. Sul centro-sinistra si candida Issa Doumbia, alla possibile prima da titolare in azzurro, con Fagioli pronto a rifiatare.

Attacco: Scamacca favorito su Kean, debutto per Vergara

Davanti, Pio Esposito potrebbe partire per la prima volta dalla panchina, non per demeriti ma sempre per gestione delle forze: spazio quindi a Gianluca Scamacca, preferito a un Moise Kean anch’egli da gestire con cura. Sulla trequarti si candida per l’esordio dal primo minuto Antonio Vergara, mentre a sinistra dovrebbe agire Niccolò Cambiaghi.



