Torino, valutazioni su Cajuste dopo eventuali cessioni. Perri vicino: definito il prestito con diritto di riscatto

Il Torino è vicino a definire l’arrivo di Lucas Perri, con l’operazione ormai agli ultimi dettagli. Il portiere brasiliano verrà liberato dal Leeds United, che ha praticamente chiuso per James Trafford in arrivo dal Manchester City: un incastro che permette ai granata di accelerare. La formula resta quella già impostata nei giorni scorsi, prestito con diritto di riscatto, con la dirigenza impegnata a limare gli ultimi aspetti prima della chiusura.

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Parallelamente, il Torino guarda anche al centrocampo. Nella lista dei profili monitorati è entrato Jens Cajuste, classe 1999 del Napoli, reduce dall’esperienza in Premier League con l’Ipswich Town. Il suo eventuale arrivo, però, dipende dalle uscite: il club valuta infatti possibili movimenti in mediana per liberare spazio e budget.

Due nomi che potrebbero lasciare Torino sono Ivan Ilić e Tino Anjorin, entrambi considerati cedibili in caso di offerte adeguate. Solo dopo una cessione il club potrebbe affondare il colpo per Cajuste, che rappresenta un profilo dinamico e fisico, coerente con le esigenze del reparto.

Il Torino, dunque, si muove su due binari: da un lato la definizione dell’operazione Perri per completare il pacchetto portieri, dall’altro la valutazione delle condizioni necessarie per tentare l’affondo su Cajuste.

Un mercato ragionato, che procede per incastri e priorità, con l’obiettivo di consegnare a Abate una rosa più profonda e competitiva.