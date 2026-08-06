Scomparso Giuseppe Marchioro, grandissimo protagonista della storica qualificazione europea del Cesena

Giuseppe Marchioro, una delle figure più significative del calcio italiano tra gli anni Sessanta e Novanta, è scomparso all’età di 90 anni, lasciando un’eredità sportiva profonda e riconosciuta in diverse piazze del Paese.

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Nato a Milano nel 1936, Marchioro iniziò la sua carriera da attaccante, distinguendosi nella straordinaria scalata del Varese dalla Serie C alla Serie A tra il 1962 e il 1964. Da calciatore visse anche un momento simbolico: il gol nella finale di Coppa Italia di Serie B con il Catanzaro nel 1966, uno dei ricordi più vivi della sua esperienza in campo.

La sua notorietà, però, si consolidò soprattutto in panchina. Marchioro fu un tecnico preparato, innovativo e capace di costruire cicli vincenti. Con il Como conquistò due campionati consecutivi (Serie C1 1978/79 e Serie B 1979/80), impresa replicata alla guida della Reggiana, con cui vinse la Serie C1 nel 1988/89 e la Serie B nel 1992/93. Nel 1973 aveva già portato l’Alessandria alla vittoria della Coppa Italia Semiprofessionisti, confermando la sua abilità nel valorizzare gruppi e contesti diversi.

Il legame più forte, però, Marchioro lo costruì con Cesena: nel 1976 guidò i romagnoli a una storica qualificazione in Coppa Uefa, uno dei momenti più luminosi nella storia del club e il traguardo che più ha definito la sua carriera da allenatore.

Nella stagione 1976/77 ebbe anche una breve esperienza al Milan, club nel quale era cresciuto nel settore giovanile senza mai debuttare in prima squadra. La sua avventura rossonera durò 15 partite, prima dell’esonero.

Marchioro lascia un’eredità fatta di idee, risultati e ricordi indelebili: un allenatore che ha saputo costruire imprese e che ha segnato la storia di più città, soprattutto quella di Cesena, dove il suo nome resterà per sempre legato a un sogno europeo diventato realtà.