Pellegrini verso il sì: il rinnovo con la Roma è ai dettagli

Roma‑Pellegrini, la fumata bianca adesso è davvero vicina: secondo Sky Sport la trattativa sarebbe agli ultimi dettagli

Lorenzo Pellegrini e la Roma sono pronti a proseguire insieme: la storia, interrotta solo formalmente con la scadenza del contratto il 30 giugno, è destinata a continuare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo è ormai a un passo, con le parti vicine alla definizione dell’accordo.

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Rinnovo Roma‑Pellegrini: fumata bianca vicina

Il club giallorosso e l’entourage del centrocampista stanno limando gli ultimi dettagli. Mancano soltanto alcuni passaggi formali, ma la volontà è chiara da entrambe le parti: chiudere il prima possibile e confermare Pellegrini come perno del nuovo progetto tecnico.

Durata del contratto: le opzioni sul tavolo

Il nodo principale riguarda la formula del nuovo accordo. Come riferito da Sky Sport, si lavora su due possibilità:

Un anno con opzione per un’ulteriore stagione;

per un’ulteriore stagione; Un biennale fino al 2028.

La scelta verrà definita nei prossimi giorni, ma la distanza tra le parti è minima.

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Le voci sulla Juventus

Il rinnovo imminente chiude anche il capitolo legato ai rumors di mercato. Negli ultimi mesi Pellegrini era stato accostato alla Juventus di Luciano Spalletti, ma la sua volontà non è mai cambiata: restare a Roma e mettersi a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini.

Il ruolo nel progetto di Gasperini

Il tecnico, oltre al ritorno del capitano, attende un altro esterno offensivo — con Nusa del Lipsia indicato come preferito — ma considera Pellegrini un tassello fondamentale per la sua Roma.

Archiviati i rumors, il classe 1996 potrà ora concentrarsi sul recupero fisico e sul rientro in campo nella nuova stagione, pronto a guidare ancora una volta i giallorossi.