Carnevali cambia il mercato della Juve: vuole una squadra ancora più italiana! Tutti i nomi sul taccuino del nuovo amministratore delegato

Fuori Damien Comolli, dentro Giovanni Carnevali. La Juventus cambia volto a livello dirigenziale e apre una nuova fase del proprio progetto sportivo. Il nuovo amministratore delegato, appena arrivato dal Sassuolo, si è subito messo al lavoro per impostare le prime mosse in vista della prossima stagione. Il primo passaggio è stato un contatto diretto con Luciano Spalletti, allenatore bianconero e punto di riferimento tecnico della nuova era juventina.

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Lunedì Carnevali sarà alla Continassa per un primo vertice operativo con gli altri dirigenti del club. Un incontro importante per iniziare a definire strategie, priorità e margini di manovra sul mercato. La proprietà Exor, rappresentata da John Elkann, chiede un immediato salto di qualità: l’obiettivo è costruire una squadra in grado di competere per lo Scudetto e per l’Europa League.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Elkann e il nuovo indirizzo

La linea indicata dalla proprietà sembra chiara: rinforzare la rosa puntando con decisione anche su calciatori italiani. Una direzione che si sposa con il profilo di Carnevali, dirigente che al Sassuolo ha spesso lavorato sulla valorizzazione di giovani talenti e su un mercato fatto di conoscenza, rapporti e programmazione.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i profili finiti nel mirino della Juve c’è Giovanni Leoni, difensore del Liverpool, insieme a Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina. In quest’ultima operazione potrebbe rientrare anche Fabio Miretti come possibile contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, da Berardi a Frattesi: tutti i nomi sul tavolo

Sempre secondo la rosea, la Juventus guarda anche al reparto offensivo. I nomi più caldi sono quelli di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo, e Federico Chiesa, oggi al Liverpool ma già noto all’ambiente bianconero.

Tuttosport aggiunge altri profili alla lista. Sulle fasce piacciono Michael Kayode, terzino destro del Brentford ed ex Fiorentina, e Matteo Ruggeri, laterale sinistro dell’Atletico Madrid ed ex Atalanta. A centrocampo resta da monitorare Davide Frattesi dell’Inter, mentre per la trequarti emerge il nome di Mattia Liberali, giovane talento del Catanzaro ed ex Milan.

La nuova Juventus di Carnevali prende forma: più identità italiana, maggiore dialogo con Spalletti e un mercato costruito per tornare subito competitivi.