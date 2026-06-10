Sorloth ha le idee chiare: vuole definire il futuro prima del Mondiale! Intrigo Nico Gonzalez con l’Atletico Madrid

Sorloth e Nico Gonzalez intrecciano i destini di Juve e Atletico Madrid: definito il loro desiderio riguardante il futuro

Calciomercato news: la Juventus ha individuato con estrema chiarezza il proprio centravanti del futuro: si tratta di Alexander Sorloth. Il potente attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid è la priorità della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, questa complessa operazione di mercato è destinata a intrecciarsi con il destino di un altro giocatore coinvolto sull’asse italo-spagnolo, ovvero Nico Gonzalez. L’esterno argentino, approdato alla corte di Diego Simeone in prestito proprio dal club torinese, ha infatti rifiutato categoricamente l’ipotesi di un ritorno in Piemonte, nonostante Spalletti si sia detto apertamente disposto a reintegrarlo nel progetto tecnico secondoLa Gazzetta dello Sport.

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Il norvegese vuole chiudere prima dei Mondiali

Il gigante scandinavo ha già manifestato un forte e totale gradimento per un eventuale trasferimento sotto l’ombra della Mole. Tuttavia, ha dettato una condizione temporale molto rigida: desidera che ogni dettaglio venga formalizzato prima dell’inizio del Mondiale, in modo da potersi focalizzare unicamente sulla spedizione negli Stati Uniti con la maglia della Norvegia. A complicare i piani dei bianconeri si è aggiunto l’inserimento di alcune ricche squadre della Premier League. Questo forte interesse britannico ha permesso ai Colchoneros di alzare le pretese economiche, portando la valutazione del giocatore da 30 a 35 milioni di euro.

La strategia economica della Vecchia Signora

Nonostante il rialzo del prezzo, la Juve non si lascia intimorire e punta a sfruttare l’asso nella manica. L’obiettivo della dirigenza della Continassa è quello di abbattere drasticamente i costi dell’operazione inserendo il cartellino definitivo dell’ala argentina come contropartita tecnica. I vertici juventini valutano l’ex Fiorentina intorno ai 22-25 milioni di euro, cifra comprensiva di bonus. Se questa formula dovesse andare in porto, la Juventus andrebbe a sborsare una parte cash stimata in non più di 10-12 milioni di euro.

Il gelo dell’argentino frena i tempi

L’ostacolo più grande per la felice conclusione dell’affare è rappresentato proprio dalle tempistiche imposte da Nico. Il classe 1998, infatti, non ha alcuna intenzione di affrettare le proprie scelte e vuole sfruttare la prestigiosa vetrina iridata per attirare nuovi acquirenti. Questa rigidità è figlia di una doppia delusione: da un lato, il risentimento verso i bianconeri per il trattamento ricevuto la scorsa estate, quando fu scaricato frettolosamente; dall’altro, l’amarezza nei confronti della società madrilena, che ha deciso di non esercitare il riscatto pattuito nel tentativo di rinegoziare al ribasso. Questa prolungata fase di stallo voluta dal giocatore sudamericano si scontra pesantemente con la fretta del centravanti di Trondheim, rischiando di complicare notevolmente i delicati piani di mercato del club italiano.

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