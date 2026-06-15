Brasile, Ancelotti è già sotto accusa: critiche aspre rivolte al ct dopo il passo falso col Marocco. Scoppia il caso Neymar

Brasile, Ancelotti è già sotto accusa: critiche aspre rivolte al ct dopo il passo falso col Marocco, con la Seleção che ha raccolto solo un pari

Esordio complicato per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile ai Mondiali. Il pareggio contro il Marocco ha acceso subito il dibattito attorno alla Seleção, con critiche pesanti arrivate da opinionisti, ex calciatori e media brasiliani. A raccontare il clima attorno al ct italiano è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il brutto 1-1 abbia già messo Ancelotti sotto osservazione.

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Il tecnico ha provato a ridimensionare la portata del risultato con una frase destinata a diventare uno slogan: «non si vince alla prima partita». Ma in Brasile la pazienza è poca, anche perché la nazionale non conquista un Mondiale dal 2002 e arriva da anni di instabilità tecnica. Ancelotti è infatti il quarto ct della Seleção dal Qatar e sta ancora cercando equilibrio: il dato dei 12 gol subiti in 13 partite conferma le difficoltà difensive.

Brasile Ancelotti, le parole dopo il Marocco

In conferenza stampa, l’ex allenatore di Real Madrid e Milan ha evitato di soffermarsi sui singoli: «Non parlo dei singoli». Poi ha analizzato la partita: «nel primo tempo eravamo ansiosi, abbiamo perso il possesso palla e c’era poco equilibrio in campo. Il secondo tempo è stato molto meglio; miglioreremo per la prossima partita».

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Il ct è apparso però infastidito, soprattutto quando gli è stato contestato il timing delle sostituzioni: «Scusa, non so se ho capito bene la domanda: avrei ritardatole sostituzioni? Due a inizio secondo tempo e due dopo altri diciassette minuti: non ho perso tempo!».

Brasile Ancelotti, critiche su formazione e scelte

Brasile Ancelotti, critiche su formazione e scelte – CalcioNews24.com

I cambi hanno migliorato il rendimento della squadra, ma non hanno cancellato i dubbi. Il Brasile è apparso lento, poco compatto e spesso scollegato tra i reparti. La mediana con Bruno Guimarães e Casemiro ha sofferto la qualità del Marocco, mentre davanti Igor Thiago, Raphinha e Vinicius non sono sempre riusciti a garantire il giusto equilibrio.

In Brasile cresce anche la richiesta di vedere Endrick in campo. L’ex gloria Tostao ha invocato il giovane attaccante: «Schiera Endrick!». Più duro Paulo Vinicius Coelho, che ha definito Casemiro «lento come un vecchio camion che cerca di scalare una stretta strada sui Pirenei». Anche Carlos Eduardo Mansur ha criticato il rendimento della squadra: «Il Brasile sembrava una squadra che non si era allenata molto e che aveva attraversato un periodo caotico. La loro difesa era scadente e sono stati sopraffatti».

Brasile Ancelotti, Neymar-gate e prossima svolta

Anche Felipe Melo ha attaccato il ct a SporTV: «Ancelotti è uno dei più grandi tecnici della storia, ma non può permettersi di sbagliare e di commettere certi errori. Ha schierato una formazione sbagliata».

Sul fondo resta il tema Neymar. Secondo il giornalista di O Globo Lauro Jardim, la convocazione del giocatore, ancora infortunato, avrebbe avuto radici politiche. Francisco Mendes, legato alla federazione, avrebbe detto: «Sono stato io a chiamare Neymar». Un altro fronte delicato per Ancelotti, chiamato ora a una risposta immediata: al Mondiale, come ricordano in Brasile, serve cambiare in fretta «perché al Mondiale non c’è tempo da perdere».