Dybala spaventa la Roma: «Futuro? Non ho ancora deciso, anche il Boca è un’opzione». Le parole dell’attaccante al rientro in Argentina

Il futuro di Paulo Dybala torna improvvisamente al centro del mercato della Roma. Proprio nelle ore successive all’annuncio di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo giallorosso, le dichiarazioni dell’argentino hanno aperto un nuovo scenario attorno al rinnovo di contratto, che fino a pochi giorni fa sembrava indirizzato verso una conclusione positiva.

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La Joya è infatti in scadenza e la trattativa per il prolungamento rischia ora di trasformarsi in un vero caso. A riaccendere l’attenzione è stato lo stesso Dybala, intercettato dai microfoni di ESPN al suo rientro in Argentina. Parole prudenti, ma sufficienti per alimentare dubbi sul suo futuro nella Capitale.

Dybala Roma, le parole sul futuro

L’attaccante argentino ha scelto di non sbilanciarsi, sottolineando il rispetto nei confronti del club giallorosso ma lasciando aperte diverse possibilità per la prossima stagione: «Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro perché non ho ancora deciso. Il Boca? È un’opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Anche l’Instituto, così la gente non si arrabbia».

Una dichiarazione che cambia il clima attorno alla sua permanenza. Il riferimento al Boca Juniors e all’Instituto non rappresenta una conferma di addio, ma segnala come il giocatore non abbia ancora preso una decisione definitiva.

Dybala Roma, D’Amico subito davanti a un nodo pesante

Per la nuova area sportiva guidata da Tony D’Amico, quello di Dybala diventa uno dei primi dossier da affrontare. La Roma dovrà capire se esistono ancora le condizioni per arrivare a un accordo, evitando che una situazione considerata quasi chiusa possa complicarsi ulteriormente.

Il futuro della Joya resta quindi sospeso. La volontà del club sarà decisiva, ma le parole dell’argentino confermano che il rinnovo non può più essere considerato una formalità.