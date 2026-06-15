Allegri al Napoli, settimana decisiva: il tecnico pronto a liberarsi dal Milan

Allegri al Napoli, si entra nella settimana decisiva: il tecnico pronto a liberarsi dal Milan. Le ultime tappe verso l’ufficialità

Si apre una settimana decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, esonerato dal Milan al termine di una stagione chiusa con grande amarezza, è pronto a definire la risoluzione del contratto che lo lega ancora per un anno al club rossonero. Solo dopo questo passaggio potrà iniziare ufficialmente la nuova avventura sulla panchina del Napoli.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Juventus e Milan avrebbe gestito con calma e pazienza una fase molto delicata della propria carriera. Dopo la delusione per il finale vissuto in rossonero, Allegri è ora chiamato a voltare pagina e a ripartire da un progetto ambizioso, costruito per restare ai vertici del calcio italiano.

Allegri Napoli, De Laurentiis punta sulla sua esperienza

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto Allegri per dare continuità alla mentalità vincente del Napoli dopo il biennio di Antonio Conte. L’obiettivo del club azzurro sarà quello di restare stabilmente nell’élite della Serie A, con la qualificazione in Champions League come punto di partenza e senza escludere traguardi più ambiziosi.

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Per Allegri sarebbe pronto un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, con opzione per un terzo anno a favore del club. Nell’intesa sarebbero previsti anche bonus importanti in caso di Scudetto o risultati di prestigio in Champions League.

Allegri Napoli, mercato già studiato con Manna

Prima dell’annuncio, resta però da completare l’addio al Milan. Nei giorni scorsi l’agente del tecnico ha riallacciato i contatti con Massimo Calvelli, membro del cda rossonero che ha ereditato temporaneamente i poteri di firma dell’ex ad Giorgio Furlani. Anche il Milan avrebbe interesse a chiudere rapidamente la questione per programmare il proprio rilancio.

Intanto Allegri avrebbe già iniziato a confrontarsi con il ds Giovanni Manna sulla rosa del Napoli. Non è prevista una rivoluzione, ma alcuni innesti saranno necessari: un terzino di spinta, un centrale difensivo, un esterno offensivo e, in caso di uscite importanti, anche un centrocampista di alto livello. Tra i nomi monitorati ci sono Khalaili, Dodò, Juanlu Sanchez, Mario Gila, Zeballos e Adrien Rabiot, profilo molto gradito al tecnico.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi: Allegri si prepara a chiudere col Milan e ad aprire ufficialmente il nuovo capitolo al Napoli.