Roma scatenata sul mercato: fari puntati su Greenwood per l’attacco

I giallorossi vogliono regalare a Gasperini un colpo da Champions. C’è già una base d’intesa tra la Roma e l’inglese, ma va convinto il Marsiglia

La Roma fa sul serio. Quella che inizialmente sembrava solo una suggestione estiva si sta trasformando rapidamente in una trattativa concreta. Dopo la qualificazione in Champions League centrata con un anno di anticipo, la famiglia Friedkin è determinata ad alzare l’asticella, mettendo a disposizione di mister Gasperini un fantasista in grado di fare la differenza e infiammare la piazza. L’identikit perfetto porta il nome di Mason Greenwood. Ecco l’analisi odierna del Corriere dello Sport.

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L’intesa con il giocatore e il nodo cartellino

I contatti con l’entourage dell’attaccante, gestito direttamente dal padre, sono frequenti e proficui. Secondo le indiscrezioni, i giallorossi avrebbero già raggiunto una solida base d’accordo per l’ingaggio: si parla di una cifra di partenza superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione, arricchita da bonus e destinata a lievitare negli anni.

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La volontà dell’inglese sorride alla Capitale. Affascinato dal progetto romanista, Greenwood ha già inviato un segnale inequivocabile: ha riconsegnato le chiavi del suo appartamento ad Aix-en-Provence, chiudendo virtualmente il suo capitolo con il Marsiglia.

Tuttavia, l’operazione rimane complessa sul fronte dei costi.

La richiesta: il club francese valuta il giocatore circa 55 milioni di euro (bonus compresi).

il club francese valuta il giocatore circa 55 milioni di euro (bonus compresi). La strategia: la Roma, per evitare l’inserimento di concorrenti internazionali, è pronta a presentare una prima offerta esplorativa intorno ai 40 milioni.

Un pacchetto totale tra cartellino e stipendio quinquennale che sfiorerebbe i 100 milioni di euro lordi. Sul taccuino della dirigenza restano vive le alternative (nomi come Chiesa, Vlasic, Summerville o Antonio Nusa), ma l’inglese rappresenta l’assoluta priorità.

Roma, non solo attacco: pressing su Favasuli – CalcioNews24.com

Non solo attacco: pressing su Favasuli

Parallelamente al grande colpo internazionale, il mercato romanista si muove anche sulle corsie esterne per allungare le rotazioni.

C’è un interesse concreto per Costantino Favasuli, talentuoso esterno destro di 22 anni messosi in grande evidenza in Serie B con la maglia del Catanzaro. Per assicurarsi le prestazioni del giovane laterale, la Roma sarebbe pronta a investire una cifra compresa tra i 5 e gli 8 milioni di euro. La trattativa dovrà tenere conto del fatto che il club calabrese deve riconoscere il 50% della futura rivendita alla Fiorentina, motivo per cui i giallorossi potrebbero inserire il prestito di qualche giovane per agevolare la chiusura dell’affare.