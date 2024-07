Duncan, addio alla Fiorentina: «Ogni storia ha un INIZIO e una FINE, voglio RINGRAZIARE TUTTI» – VIDEO

Le parole di Alfred Duncan, svincolatosi dalla Fiorentina e pronto a firmare con il Venezia: il suo addio ai viola – VIDEO

Alfred Duncan ha salutato sui propri social la Fiorentina. Il centrocampista ha lasciato i viola a parametro zero ed è vicino a firmare con il Venezia. Di seguito il suo addio ai viola.

«Non so da dove partire, speravo di non dover salutare Firenze oggi. Ma come ogni storia, c’è un inizio e una fine. Qui ho vissuto tante emozioni e il sogno di tornare in Europa col mio gol contro la Juventus Firenze e i fiorentini mi hanno insegnato tanto e mi avete dato tanto. Ringrazio il presidente Commisso e il direttore Joe Baroe, una figura che ricorderò per sempre. Ringrazio il mister Iachini che mi ha voluto e anche il mister Italiano che mi ha rivoluto dopo l’esperienza in prestito a Cagliari, tutto lo staff, i compagni con cui ho passato questi tre anni e mezzo. Ringrazio soprattutto i tifosi e la Curva Fiesole per la pazienza e il supporto che mi avete dato”, il messaggio del giocatore».