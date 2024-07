Mbappé-Real Madrid: compra oggi, ricevi molto dopo. Quanto tempo ci vuole per avere la maglia blanca della stella francese? Kylian sta superando TUTTI I RECORD

Le curiosità sulle richieste per la maglia di Kylian Mbappé nella sua nuova avventura al Real Madrid. I dettagli

Mbappé-Real Madrid è già una storia vincente. Almeno a livello commerciale. É quanto scrive oggi AS, che scrive come fosse prevedibile che il suo arrivo avrebbe scatenato uno tsunami, ma anche pensandolo così «la dimensione dell’onda sta lasciando in stato di shock».

Da così si percepisce questa situazione? Oggi la sua maglietta è stata messa in vendita e in poche ore si è già arrivati a un numero record di ordini. Tanto che chi la compra deve attendere circa 6 settimane prima di riceverla. In altri termini: acquisti oggi ed è possibile che la riuscirai a sfoggiare per la settimana di debutto del Real Madrid al Bernabeu, il 25 agosto, alle ore 17.00, avversario il Valladolid. Fonti del club confermano che stanno vivendo una situazione «allucinante» e dall’Adidas si scherza sul fatto che sta arrivando un’estate di super-lavoro. Una produzione straripante, per la quale Kylian sta già bruciando ogni record del passato.