Spagna CAMPIONE D’EUROPA: le Furie Rosse ricevute dalla FAMIGLIA REALE

La Spagna campione d’Europa è stata ricevuta dalla Famiglia Reale spagnola dopo la vittoria in finale con l’Inghilterra

La Spagna oggi, dopo la vittoria dell’Europeo, ha incontrato la famiglia reale al Palazzo della Zarzuela: presenti la regina Letizia, il re Felipe e le due figlie, Leonor e Sofia. Alvaro Morata ha regalato la maglia al re una maglia con il numero 4 – il numero di Europei vinti – e la scritta “Re d’Europa“. Di seguito le parole di Re Felipe VI.

«Siamo soddisfatti di quello che avete fatto e del vostro lavoro. La vostra eredità è immensa. Grazie per il vostro impegno e per giocare come giocate. Grazie per questo bel regalo».