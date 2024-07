Le prime pagine dei quotidiani inglesi: sOUThgate addio, HOWE e POTTER i candidati

Le prime pagine dei quotidiani inglesi: finisce l’era Southgate, ora si cerca il sostituto: Howe e Potter i favoriti

Le prime pagine dei quotidiani inglesi oggi nello sport sono tutte per Gareth Southgate, che nelle prossime ore dovrebbe lasciare la panchina della nazionale ed è caccia al sostituto. Per il Daily Star e l’Express Graham Potter – ex Brighton e Chelsea – è il favorito, mentre il Times e il Daily Mail dicono come favorito l’attuale tecnico del Newcastle Eddie Howe. Infine il Guardian, che cita entrambi nella shortlist, fa anche un terzo nome: Thomas Tuchel, senza squadra dopo l’addio al Bayern Monaco. Di seguito le prime pagine.