Alexander-Arnold via dal LIVERPOOL? Si inserisce il REAL MADRID, cosa filtra sull’affare per il calciatore inglese

Il futuro di Alexander-Arnold potrebbe essere lontano dal Liverpool. Come riportato dal giornale The Indipendent il Real Madrid starebbe sondando con attenzione il suo profilo.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad ora, non si sono registrati passi significativi per il rinnovo. I Blancos stanno tentando il colpaccio, più probabilmente per la stagione 2025/2026. L’inglese, nelle idee del club spagnolo, potrebbe sostituire Carvajal.