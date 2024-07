Joao Felix, il NODO sul suo FUTURO: il sogno Barça, le sirene inglesi o il ritorno a casa

Il punto sul futuro di Joao Felix: all’Atletico Madrid è con la valigia in mano: lui sogna il Bacellona, ma ci sono altre piste

Joao Felix, dopo una stagione in prestito al Barcellona deve fare di nuovo i conti sul suo futuro. Come riportato da Relevo, il portoghese sogna la permanenza in blaugrana, ma la squadra ha virato su altri obietti – Nico Williams – e l’Atletico Madrid è stato chiaro: niente prestiti, solo trasferimenti diretti e non ad una diretta concorrente.

Per questo motivo si aprono due possibili piste inglesi: una all’Arsenal e una all’Aston Villa. Da non escludere il ritorno a casa al Benfica: come ricordato dal giornale portoghese Record, l’interesse c’è ancora e la scorsa stagione arrivarono a 20 milioni, dieci in meno di quanto richiesti dai colchoneros. E la decisione ora spetta a lui.