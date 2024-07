Copa America, Shakira canterà prima di Argentina-Colombia

Copa America, la popstar colombiana Shakira si esibirà prima del calcio d’inizio della finale tra Argentina e Colombia

Nella notte tra domenica e lunedì si giocherà la finale di Copa America all’Hard Rock Stadium di Miami tra Argentina e Colombia. Prima della partita la CONMEBOL ha annunciato che Shakira si esibirà nello stadio prima del fischio d’inizio. Come riportato da As, il suo cachet per esibirsi sarà di 2 milioni di dollari. Di seguito le parole di Alejandro Dominguez, presidente della CONMEBOL.

«Shakira è una straordinaria star sudamericana che ha abbagliato il mondo intero. Le loro canzoni vengono cantate e ballate in tutti gli angoli del pianeta, trasformando la loro arte in un fenomeno globale che oltrepassa i confini ed è apprezzato da milioni di persone. Siamo sicuri che la sua esibizione sul palco della Copa America USA 2024️ rafforzerà il messaggio di sana passione e unità attraverso lo sport».