Gnonto lascia il Leeds? C’è l’interesse della Premier League

Wilfred Gnonto potrebbe lasciare il Leeds e tornare in Premier League: l’Everton ha avviato i contatti con l’agente del giocatore

Wilfred Gnonto potrebbe tornare in Premier League, e questa potrebbe essere anche una buona notizia per Luciano Spalletti in ottica nazionale.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante potrebbe lasciare il Leeds – in Championship, Serie B inglese – per ritornare nella massima serie inglese: c’è l’interesse dell’Everton, che ha avviato i contatti con l’agente del giocatore.